Ровенская ОВА объяснила, как выстроена система поддержки людей, прибывающих из зоны боевых действий — от момента регистрации до полной интеграции в жизнь общины.

Поддержка уязвимых категорий в Ровенской области охватывает широкий спектр услуг — от ветеранов до внутренне перемещенных лиц. В областной военной администрации подчеркивают: эвакуация не завершается в момент, когда человек ступает на безопасную территорию. Далее начинается не менее важный этап — адаптация и интеграция в новую общину.

Как сообщает Ровенская областная государственная администрация, в регионе выстроена комплексная система постэвакуационного сопровождения. Она охватывает несколько ключевых направлений: немедленное обеспечение базовых потребностей, временное жилье, оформление статуса ВПЛ и денежных выплат, а также помощь в трудоустройстве.

Первые шаги после прибытия: что делают сразу

После прибытия эвакуационного транспорта на Ровенщине людей встречают представители социальных служб, ГСЧС и волонтеры. На месте работают мобильные бригады, которые помогают с первичной регистрацией, предоставляют теплую одежду, горячее питание и при необходимости — медицинскую помощь.

Всем прибывшим сразу предлагают временное размещение — это могут быть места компактного проживания, общежития или модульные городки. Параллельно специалисты соцзащиты консультируют по оформлению справки ВПЛ, без которой невозможно получить государственные выплаты.

Жилье: от временного к постоянному

Жилищный вопрос — один из самых острых для эвакуированных. В Ровенской области действует программа обеспечения временным жильем, а также механизмы перехода к постоянному. Областная власть сотрудничает с международными организациями для ремонта и обустройства помещений под социальное жилье.

Отдельное направление — компенсация аренды по программе «Прихисток». Владельцы жилья, которые бесплатно размещают ВПЛ, получают от государства около 450 гривен в месяц за каждого человека. Сейчас в области по этой программе размещены тысячи переселенцев.

Как получить временное жилье

Для получения места в месте компактного проживания или общежитии необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту пребывания. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и по возможности — документы, подтверждающие факт эвакуации из опасного региона. Решение о предоставлении жилья принимается в течение нескольких дней.

Денежные выплаты: кто и сколько получает

Все эвакуированные, оформившие статус ВПЛ, имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание: 3 000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2 000 гривен — для других категорий. Выплаты назначаются на шесть месяцев с возможностью продления.

Кроме государственных выплат, на Ровенщине действуют программы поддержки от международных организаций — УВКБ ООН, МОМ, ЮНИСЕФ. Суммы помощи варьируются от 2 200 до 10 800 гривен на человека в зависимости от категории уязвимости. Информацию об актуальных программах можно получить в ЦНАПах области и в управлениях соцзащиты.

Какие документы нужны для выплат

Для оформления денежной помощи ВПЛ необходимо подать заявление в ближайший ЦНАП или управление социальной защиты. Перечень документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справка ВПЛ, свидетельства о рождении детей (при наличии). Заявление также можно подать через портал «Дія».

Трудоустройство: как найти работу на новом месте

Служба занятости Ровенской области предлагает эвакуированным содействие в трудоустройстве. Специалисты помогают составить резюме, подобрать вакансии и при необходимости — пройти бесплатное переобучение. Отдельно действует программа компенсации работодателям, которые трудоустраивают ВПЛ — государство возмещает часть заработной платы в течение первых месяцев работы.

Для предпринимателей из числа ВПЛ доступны грантовые программы на открытие собственного дела. В Ровенской ОВА отмечают, что только за последний год десятки семей переселенцев воспользовались такими возможностями и открыли собственный бизнес на Ровенщине.

Ранее Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Ровенской области: что такое постэвакуационное сопровождение и как его получить.

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