На Житомирщине развернута сеть из 124 специалистов по сопровождению ветеранов, которые помогают бывшим военным и их семьям адаптироваться к гражданской жизни — от оформления документов до реабилитации.

Помощь ветеранам в Житомирской области стала доступнее — в регионе работают 124 специалиста по сопровождению, которые охватывают все 66 территориальных громад. Об этом сообщает Житомирская областная военная администрация.

Возвращение к гражданской жизни после службы часто сопровождается десятками практических вопросов: как оформить социальные выплаты, куда обращаться за медицинской помощью, где пройти реабилитацию, как найти работу или получить образование. Именно для этого в области создали институт специалистов по сопровождению.

Специалист помогает ветерану или ветеранке разобраться в доступных возможностях государственной и местной поддержки, сориентироваться в процедурах и, при необходимости, направить в нужное учреждение или к специалисту. Услуга бесплатна и доступна в каждой громаде.

Где работают специалисты по сопровождению

Помимо работы непосредственно в громадах, специалисты по сопровождению ветеранов присутствуют также в четырех областных медицинских учреждениях:

КНП «Госпиталь ветеранов войны» Житомирского областного совета;

КНП «Областная клиническая больница им. А. Ф. Гербачевского»;

КНП «Областной медицинский центр реабилитации»;

КНП «Областной медицинский специализированный центр».

Это означает, что ветеран может получить консультацию специалиста прямо во время лечения или реабилитации — не тратя времени на отдельные визиты в административные учреждения.

Как найти своего специалиста

Чтобы узнать контакты специалиста по сопровождению в своей громаде, достаточно обратиться в местный совет или воспользоваться онлайн-картой, опубликованной на сайте Житомирской ОВА. В разделе «Как найти специалиста по сопровождению ветеранов» собраны актуальные контакты по всем 66 громадам области.

Специалисты консультируют по полному спектру вопросов: оформление статусов и льгот, получение денежных выплат, медицинское обслуживание, психологическая поддержка, профессиональное обучение и трудоустройство. При необходимости человека перенаправляют к профильному специалисту или в учреждение.

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