На Житомирщині розгорнуто мережу зі 124 фахівців із супроводу ветеранів, які допомагають колишнім військовим та їхнім родинам адаптуватися до цивільного життя — від оформлення документів до реабілітації.

Допомога ветеранам у Житомирській області стала доступнішою — в регіоні працюють 124 фахівці із супроводу, які охоплюють усі 66 територіальних громад. Про це повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація.

Повернення до цивільного життя після служби часто супроводжується десятками практичних питань: як оформити соціальні виплати, куди звертатися по медичну допомогу, де пройти реабілітацію, як знайти роботу чи отримати освіту. Саме для цього в області створили інститут фахівців із супроводу.

Фахівець допомагає ветерану чи ветеранці розібратися в доступних можливостях державної та місцевої підтримки, зорієнтуватися в процедурах і, за потреби, спрямувати до потрібної установи або спеціаліста. Послуга безоплатна й доступна в кожній громаді.

Де працюють фахівці із супроводу

Окрім роботи безпосередньо в громадах, фахівці із супроводу ветеранів присутні також у чотирьох обласних медичних закладах:

КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради;

КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського»;

КНП «Обласний медичний центр реабілітації»;

КНП «Обласний медичний спеціалізований центр».

Це означає, що ветеран може отримати консультацію фахівця прямо під час лікування чи реабілітації — не витрачаючи часу на окремі візити до адміністративних установ.

Як знайти свого фахівця

Щоб дізнатися контакти фахівця із супроводу у своїй громаді, достатньо звернутися до місцевої ради або скористатися онлайн-картою, опублікованою на сайті Житомирської ОВА. У розділі «Як знайти фахівця із супроводу ветеранів» зібрано актуальні контакти по всіх 66 громадах області.

Фахівці консультують щодо повного спектра питань: оформлення статусів і пільг, отримання грошових виплат, медичного обслуговування, психологічної підтримки, професійного навчання та працевлаштування. За потреби людину перенаправляють до профільного спеціаліста чи установи.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога у Житомирській області: хто може отримати 5 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, на Житомирщині студенти можуть змінити реєстрацію в гуртожитку через "Дію": як подати заяву.

Як повідомляла Politeka, гуртожитки Житомира можуть різко подорожчати: університети назвали умови.