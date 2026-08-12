Графики отключения света в Запорожье уже доставили немало хлопот горожанам, а теперь добавились еще и проблемы с водоснабжением. 12 августа сразу четыре девятиэтажных дома в областном центре остались без воды из-за аварийного ремонта на водопроводе.
Как сообщает портал «Акцент» со ссылкой на КП «Водоканал», аварийно-восстановительные работы проводятся на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: улица Профессора Толока, 37. Отключение водоснабжения действует с 14:00 и продлится до полного завершения ремонтных работ.
Без воды остались 1440 жителей четырех девятиэтажек. Вот полный перечень адресов:
- ул. Профессора Толока, 37;
- ул. Профессора Толока, 39;
- ул. Профессора Толока, 39а;
- ул. Зерновая, 44.
Где набрать воду
Для жителей организовали подвоз технической воды. Автоцистерна размещена по адресу: улица Профессора Толока, 37. Коммунальщики советуют брать с собой чистые емкости — ведра, канистры или бутыли.
Точное время завершения аварийно-восстановительных работ в КП «Водоканал» пока не называют. Водоснабжение обещают восстановить сразу после устранения повреждения. В коммунальном предприятии извинились перед жителями за временные неудобства.
Что делать, если вода не появилась после обещанного срока
Если после завершения ремонтных работ водоснабжение не восстановилось, жителям советуют обращаться в диспетчерскую службу КП «Водоканал». Также можно позвонить на горячую линию городского совета Запорожья по номеру 15-80 (со стационарного) или (061) 787-15-80 (с мобильного).
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