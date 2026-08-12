Из-за аварийного ремонта на водопроводе четыре девятиэтажки в Запорожье остались без водоснабжения. Для жителей организовали подвоз воды — где стоит автоцистерна и полный перечень адресов.

Графики отключения света в Запорожье уже доставили немало хлопот горожанам, а теперь добавились еще и проблемы с водоснабжением. 12 августа сразу четыре девятиэтажных дома в областном центре остались без воды из-за аварийного ремонта на водопроводе.

Как сообщает портал «Акцент» со ссылкой на КП «Водоканал», аварийно-восстановительные работы проводятся на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: улица Профессора Толока, 37. Отключение водоснабжения действует с 14:00 и продлится до полного завершения ремонтных работ.

Без воды остались 1440 жителей четырех девятиэтажек. Вот полный перечень адресов:

ул. Профессора Толока, 37;

ул. Профессора Толока, 39;

ул. Профессора Толока, 39а;

ул. Зерновая, 44.

Где набрать воду

Для жителей организовали подвоз технической воды. Автоцистерна размещена по адресу: улица Профессора Толока, 37. Коммунальщики советуют брать с собой чистые емкости — ведра, канистры или бутыли.

Точное время завершения аварийно-восстановительных работ в КП «Водоканал» пока не называют. Водоснабжение обещают восстановить сразу после устранения повреждения. В коммунальном предприятии извинились перед жителями за временные неудобства.

Что делать, если вода не появилась после обещанного срока

Если после завершения ремонтных работ водоснабжение не восстановилось, жителям советуют обращаться в диспетчерскую службу КП «Водоканал». Также можно позвонить на горячую линию городского совета Запорожья по номеру 15-80 (со стационарного) или (061) 787-15-80 (с мобильного).

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