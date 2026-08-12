Пенсионный фонд Украины разъяснил механизм автоматического повышения выплат для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет. В Одесской области доплату смогут получить те, кто соответствует нескольким обязательным условиям.

Дополнительные выплаты для пенсионеров в Одесской области станут реальностью уже в ближайшее время — Пенсионный фонд Украины разъяснил, кому после 65 лет автоматически пересчитают пенсию до 4213 гривен.

Речь идет о специальном минимальном размере пенсионной выплаты, предусмотренном законом для граждан, достигших 65-летнего возраста. Он составляет 40% минимальной заработной платы и одновременно не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как сообщает ПФУ, повышение назначают не всем людям старше 65 лет. Чтобы получить доплату, пенсионер должен одновременно соответствовать сразу нескольким требованиям.

Кто получит доплату после 65 лет в Одесской области

Право на автоматический перерасчет имеют неработающие пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и получающие пенсию по возрасту, в связи с инвалидностью, потерей кормильца или за выслугу лет. Обязательное условие — наличие не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Если после учета всех надбавок и доплат пенсионер получает меньше гарантированной государством суммы, Пенсионный фонд автоматически увеличивает выплату до предусмотренного законодательством уровня.

В 2026 году минимальная заработная плата в Украине установлена на уровне 8647 гривен. 40% от этой суммы — 3458,80 гривни. После индексации и применения дополнительных надбавок фактическая минимальная пенсионная выплата для этой категории граждан достигает 3758 гривен. В то же время для отдельных категорий пенсионеров с полным страховым стажем размер выплаты может достигать 4213 гривен.

Работающие пенсионеры: когда ждать перерасчет

Если человек после достижения 65 лет продолжает официально работать или осуществляет предпринимательскую деятельность, пенсию сразу не повышают. Право на перерасчет возникнет после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности — как только в реестрах ПФУ обновится информация о занятости, размер выплаты пересмотрят автоматически.

Как оформить доплату: пошагово

Никаких заявлений подавать не нужно. Если в реестрах Пенсионного фонда есть все необходимые данные и пенсионер соответствует определенным условиям, перерасчет проводят автоматически после достижения 65-летнего возраста.

Проверить, правильно ли начислена пенсия, можно в личном кабинете на портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua) или обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда в Одесской области. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.

Если автоматический перерасчет не состоялся, хотя все условия выполнены, стоит обратиться в ПФУ с письменным заявлением — специалисты проведут проверку данных в реестрах и при необходимости осуществят доначисление за весь период с момента возникновения права на доплату.

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