Волинський обласний центр зайнятості оприлюднив перелік вакансій із найвищими зарплатами в регіоні — роботодавці готові платити від 40 000 до 80 000 гривень.

Нові вакансії у Волинській області оприлюднив обласний центр зайнятості — роботодавці регіону пропонують заробітну плату від 40 000 до 80 000 гривень на місяць.

Про це 12 серпня повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості, оприлюднивши добірку найбільш високооплачуваних пропозицій на ринку праці регіону. Як інформує видання Rayon.in.ua, серед роботодавців — транспортні компанії, виробничі підприємства, енергетичні фірми та державні установи.

Найвищі зарплати: водії-міжнародники

Абсолютним лідером за рівнем оплати стали водії автотранспортних засобів. Найвищу зарплату — 80 000 гривень — пропонують водієві для здійснення вантажних перевезень, у тому числі негабаритних, за напрямком Україна–Європа.

Ще одна вакансія водія з оплатою 70 000 гривень передбачає міжнародні вантажні перевезення за тим самим маршрутом. Для цієї позиції обов'язковою вимогою є посвідчення водія категорії СЕ та наявність чіп-карти водія. Третій варіант для водіїв — із зарплатою 50 000 гривень — охоплює як міжнародні, так і внутрішні перевезення, а також контроль розміщення й кріплення вантажу та роботу з транспортною і дозвільною документацією.

Енергетика й сонячні станції: 60 000 грн для електромонтажника

Третю сходинку в рейтингу найвищих зарплат посідає вакансія електромонтажника силових мереж та електроустаткування — роботодавець готовий платити 60 000 гривень. Фахівець займатиметься встановленням сонячних електростанцій, інверторів та акумуляторних систем для приватних будинків, бізнесу й промислових об'єктів. Робота передбачає виїзди по всій Волинській області.

Ще одна вакансія в енергетичній сфері — електрик дільниці із зарплатою 40 000 гривень. До обов'язків входить монтаж і ремонт електромереж, прокладання кабелів, діагностика систем, заземлення та встановлення сонячних підстанцій.

Керівні посади й держслужба: до 50 000 грн

У державному секторі найвищу зарплату — 49 965 гривень — пропонують директору (начальнику) департаменту, який забезпечуватиме виконання завдань із реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Заступник директора цього ж департаменту — начальник відділу — може розраховувати на 44 200 гривень.

Виробничі спеціальності: від 40 000 грн

Широкий спектр вакансій із зарплатою 40 000 гривень пропонують промислові підприємства області. Зокрема, начальник цеху опікуватиметься організацією робочого процесу, контролем виробництва й координацією персоналу. Начальник відділу технічного контролю відповідатиме за перевірку техніки на всіх етапах виробництва, технічну документацію та гарантійні ремонти.

Механік-налагоджувальник працюватиме з обладнанням лінії порошкового фарбування, забезпечуючи його безперебійну роботу. Інженер-технолог плануватиме виготовлення деталей та готуватиме керуючі програми, а електрозварник виконуватиме механізоване зварювання з налаштуванням режимів та контролем якості швів.

Окремої уваги заслуговує вакансія інженера-конструктора, який займатиметься 3D-проєктуванням і моделюванням у програмі SOLIDWORKS. Важлива деталь — для цієї посади роботодавець пропонує бронювання.

Як відгукнутися на вакансію

Для отримання детальної інформації про будь-яку з перелічених вакансій необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості у Волинській області. Також доступна телефонна консультація за номерами: 0 800 219 711 або (0332) 28 15 81. Фахівці служби зайнятості допоможуть уточнити вимоги роботодавця, графік роботи та умови працевлаштування.

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