Исполнительный комитет Болеховского городского совета на внеочередном заседании принял решение о создании специальной комиссии, которая будет обследовать жилье для внутренне перемещенных лиц, а также утвердил новый состав комиссии для формирования очередей в детские сады.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковской области пополнится новыми обследованными помещениями — исполнительный комитет Болеховского городского совета на внеочередном заседании 12 августа под председательством городского головы Ивана Яцинина рассмотрел ряд важных для громады вопросов. Как сообщает Голос-Инфо со ссылкой на Болеховский городской совет, ключевые решения касались жилья для переселенцев, зачисления детей в детсады и новых парковочных правил.

Главное нововведение — создание специальной комиссии, которая будет обследовать жилые помещения для определения их пригодности к проживанию внутренне перемещенных лиц. Решение принято во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №751. Специалисты будут проверять состояние помещений, наличие базовых коммунальных условий, характеристики безопасности — все, что напрямую влияет на комфорт и здоровье людей, потерявших собственные дома из-за войны.

Состав комиссии уже утвержден. В нее вошли представители профильных отделов горсовета, коммунальных служб и специалисты по вопросам гражданской защиты. Обследования будут проводиться по утвержденному графику, и каждое помещение получит официальное заключение о пригодности для проживания ВПЛ.

Еще одно решение исполкома касается детских садов громады. Утвержден новый состав комиссии по формированию списков очередности детей для зачисления в дошкольные учебные заведения. В горсовете подчеркивают: обновление состава комиссии должно обеспечить максимальную прозрачность процесса, исключить «серые» схемы зачисления и гарантировать справедливую очередность для всех семей Болеховской громады.

Отдельно исполком принял решение о внедрении автоматизированной системы контроля оплаты услуг парковки (АСКОП), которая заработает вместе с новыми парковочными площадками громады. Также предоставлено разрешение на заключение договора купли-продажи имущества в пользу несовершеннолетнего ребенка — для защиты его имущественных интересов.

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