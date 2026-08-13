В Житомирской области родители первоклассников могут получить одноразовую выплату 5000 гривен по программе «Пакунок школяра». Пенсионный фонд объяснил условия, сроки и порядок оформления.

Денежная помощь в Житомирской области пополнилась новой программой для семей — родители первоклассников получат по 5000 гривен от государства на подготовку к школе. Об условиях оформления «Пакунка школяра» рассказали в медиацентре Житомирской областной военной администрации.

Детали программы озвучила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Наталья Макшаева. Единовременная выплата предусмотрена для семей, чьи дети в этом году впервые сядут за школьные парты.

Право на 5000 гривен имеет один из родителей или законный представитель ребенка. Главное условие — и заявитель, и первоклассник должны быть гражданами Украины. Ребенок должен быть зачислен в первый класс в новом учебном году. Оформить заявление также могут уполномоченные представители детских домов семейного типа, приемных семей и учреждений для детей-сирот.

Как оформить «Пакунок школяра»

Подать заявление необходимо до 15 ноября 2026 года. Самый удобный способ — через приложение «Дія». После проверки данных Пенсионный фонд сообщит заявителю о возможности получения выплаты. Если воспользоваться «Дією» невозможно, заявление принимают в бумажной форме в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Для оформления понадобятся:

паспорт и идентификационный код заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

номер специального банковского счета.

В некоторых случаях также необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия законного представителя или статус ребенка. Если заявление уже подал один из родителей, обращение другого лица по этому же ребенку рассматриваться не будет.

Средства поступают исключительно в безналичной форме на специальный банковский счет. Потратить деньги можно только на товары для первоклассника: школьные принадлежности и канцелярию, книги, детскую одежду и обувь. Покупки разрешено совершать у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. На использование средств дается 180 дней с момента зачисления — неизрасходованный остаток банк вернет Пенсионному фонду.

Выплату не назначат, если первоклассник выехал на постоянное проживание за границу или находится на временно оккупированной территории. Важно: сумма «Пакунка школяра» не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для назначения других видов государственной социальной помощи, в том числе жилищной субсидии.

В прошлом году программой воспользовались более 200 тысяч первоклассников по всей Украине — помощь оформили почти 99% семей, имевших на нее право.

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