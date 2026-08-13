В Департаменте городского хозяйства Николаева заявили о необходимости пересмотра тарифов на управление многоквартирными домами. Нынешняя плата не покрывает даже базовых потребностей домов.

Коммунальные платежки в Николаевской области продолжают расти — на этот раз в департаменте городского хозяйства заявили о необходимости повысить тариф на содержание многоквартирных домов более чем вдвое. Об этом во время городского брифинга сообщил начальник управления устойчивого развития города Департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Владимир Николайчук, передают «НикВести».

По его словам, нынешний средний тариф на управление многоквартирными домами в Николаеве составляет всего 5,28 гривни за квадратный метр. При этом экономически обоснованный тариф, который позволил бы полноценно содержать жилой фонд, должен составлять не менее 12 гривен за квадратный метр.

В разных домах города тариф колеблется примерно от 3 до 9 гривен за квадратный метр. Чиновник подчеркнул, что конкретная сумма должна определяться отдельно для каждого дома — в зависимости от его состояния, площади придомовой территории и перечня необходимых работ.

Почему нынешний тариф не покрывает потребности

Владимир Николайчук назвал низкий тариф «кризисом» и отметил, что отдельные управляющие компании годами удерживают плату на уровне 3-4 гривен за квадратный метр. По его словам, это создает лишь иллюзию экономии, а на самом деле ведет к накоплению «скрытого долга» дома — проблем, которые невозможно решить в рамках такого финансирования.

«Есть такая тенденция больше среди управляющих компаний, что остается на этом привлекательном социальном уровне тариф, условно, на три, на четыре гривни за квадратный метр, на котором уже ничего не делается, но управляющая компания не хочет потерять на этом рынке свои позиции», — объяснил чиновник.

Одним из ключевых факторов необходимости пересмотра тарифа стал рост стоимости электроэнергии — по официальным данным Госстата, только за последний год она подорожала на 63,6%. При этом сама услуга управления домами в среднем по Украине выросла лишь на 11,2%.

Как предлагают повышать тарифы

В мэрии рассматривают два возможных подхода. Первый — резкое повышение, как это произошло в Киеве после проведения конкурсов на управителей в 2025 году, где для части домов тарифы выросли более чем вдвое. Второй вариант — постепенная индексация, которая позволит жителям адаптироваться к новым расходам.

По словам Владимира Николайчука, некоторые дома в Николаеве не пересматривали тариф с 2018 года — то есть последние восемь лет. За это время менялись и минимальная заработная плата, и налоги, и стоимость отдельных составляющих услуги.

Кто определяет тариф и как его изменить

До 2018 года тарифы на содержание многоквартирных домов утверждали органы местного самоуправления. После изменения законодательства решение о размере платы перешло к совладельцам дома. Сегодня тариф может быть утвержден решением общего собрания совладельцев, на договорных основаниях с управителем или по результатам открытого конкурса по выбору управителя.

Около 97% жилого фонда Николаева приватизировано, поэтому именно владельцы должны осознавать свою ответственность за состояние общего имущества. Чиновник подчеркнул, что централизованной городской статистики по тарифам нет — данные приходится собирать из отчетов Госстата или из протоколов и договоров, которые подают управители.

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