Кіровоградська обласна рада оприлюднила проєкт рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для населення. Нова вартість кубометра води може зрости з 45,97 до 103,43 гривні.

Комунальні тарифи у Кіровоградській області продовжують зростати — після здорожчання світла черга дійшла до води. Кіровоградська обласна рада оприлюднила проєкт рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для населення, ініційований водоканалом "Дніпро-Кіровоград".

Як повідомляє видання FORMAT, документ уже опублікований на офіційному сайті облради. Якщо депутати ухвалять рішення на найближчій сесії, мешканцям Кіровоградщини доведеться платити за воду значно більше.

На скільки зросте тариф

Згідно з проєктом, нові тарифи для населення становитимуть: водопостачання — 50,24 грн за кубометр (60,29 грн із ПДВ), водовідведення — 35,95 грн за кубометр (43,14 грн із ПДВ). Загалом споживачі платитимуть 103,43 грн за куб води.

Нині чинний тариф складає 45,97 грн за кубометр водопостачання та водовідведення разом. Таким чином, вартість зросте більш ніж удвічі — одразу на 57,46 грн.

Нагадаємо, повноваження регулювати тариф для "Дніпро-Кіровоград" раніше передали від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) до Кіровоградської обласної ради. Ще в червні водоканал звернувся до облради щодо перегляду вартості послуг.

Компенсації для вразливих категорій

У проєкті рішення облрада також рекомендуватиме обласній військовій адміністрації та органам місцевої влади напрацювати механізм компенсацій для підтримки соціально вразливих категорій громадян через здорожчання води. Про те, якими саме будуть ці компенсації та хто зможе на них претендувати, наразі не повідомляється.

Коли запрацюють нові ціни

Нові тарифи наберуть чинності лише після того, як проєкт рішення буде ухвалений на сесії Кіровоградської обласної ради. Дата проведення сесії наразі не оголошена, тож у споживачів є час підготуватися до змін.

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