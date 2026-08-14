Херсонская областная военная администрация запустила информационную кампанию, которая на реальных примерах демонстрирует, почему нельзя медлить с выездом из опасных территорий.

Херсонская областная военная администрация презентовала новую информационную кампанию о важности своевременной эвакуации. Ее главная особенность — героями стали не чиновники или спасатели, а обычные люди, которые прошли этот путь и сегодня готовы поделиться собственным опытом.

Как сообщает Херсонская ОВА, из-за постоянных российских обстрелов эвакуация из прифронтовых населенных пунктов области остается критически важной. Несмотря на многочисленные призывы, часть жителей до сих пор отказывается выезжать, надеясь на лучшее. Именно поэтому в администрации решили показать истории тех, кто вовремя принял решение — и не пожалел.

Реальные истории, спасшие жизни

Одной из героинь кампании стала семья Марины и Михаила. Супруги с детьми проживали в одном из населенных пунктов Херсонщины, который ежедневно страдал от вражеских атак. Решение эвакуироваться далось непросто, однако уже через несколько дней после их выезда в дом попал российский снаряд.

Алла Брониславовна и Андрей Иванович — пожилая пара, которая до последнего держалась за родной дом. «Думали, пересидим, как в 2022-м», — вспоминает женщина. Однако интенсивность обстрелов возросла настолько, что оставаться стало невозможно. Волонтеры помогли выехать — и сегодня пенсионеры в безопасности.

Людмила Антоновна, Иван Григорьевич и Валентина — еще одни герои кампании. Каждая из этих историй — о страхе, сомнениях, но главное — о вовремя принятом решении, которое спасло жизнь.

Почему важно не медлить

В Херсонской ОВА подчеркивают: ситуация в области остается напряженной. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии, минометов и дронов. Особенно опасна зона вдоль Днепра и приграничные территории, где враг применяет управляемые авиабомбы.

Как подать заявку на эвакуацию

Для тех, кто планирует выехать из опасных районов Херсонщины, действует несколько способов подать заявку. Можно обратиться в местную военную администрацию, позвонить на горячую линию Херсонской ОВА или заполнить онлайн-форму. Волонтеры и представители власти помогают с транспортом, временным жильем и оформлением статуса ВПЛ. Эвакуация — бесплатная.

Кампания Херсонской ОВА призвана напомнить: самое ценное — это жизнь. И решение выехать сегодня может стать тем самым поступком, который завтра спасет вас и ваших близких.