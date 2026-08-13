В стабилизационном центре в Ровенской области переселенцам дают укрытие и сразу подключают специалистов: те помогают восстановить документы, найти жилье и работу, а также получить психологическую поддержку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Ровенской области не ограничивается первыми днями после прибытия. Эвакуация не заканчивается в тот момент, когда человек оказывается на безопасной территории: впереди — адаптация, восстановление документов, поиск жилья, доступ к социальным услугам и решение повседневных вопросов.

Как именно работает эта система в Ровенской области, недавно проверили заместитель главы Ровенской ОГА Людмила Шатковская, глава Дубенской районной государственной администрации Тарас Чигринюк и директор Департамента социальной политики Ровенской ОГА Роза Слободенюк. Вместе с командой ОО «Центр Интеграции» они ознакомились с организацией сопровождения людей, которые прибывают в область после эвакуации из прифронтовых территорий, — сообщает RVnews.

Что получают эвакуированные в стабилизационном центре

В стабилизационном центре переселенцам обустраивают место для пребывания и сразу берутся оценивать потребности каждого человека. Специалисты оказывают психологическую и социальную поддержку, помогают с документами и открывают доступ к государственным и гуманитарным сервисам. Также выясняют, какая дальнейшая помощь нужна именно этой семье или конкретному человеку.

«За каждой эвакуацией стоит конкретный человек с пережитым опытом и вопросами о том, что будет дальше. Важно, чтобы после прибытия он не оставался один на один с этими вопросами. Именно поэтому такие центры и комплексное сопровождение имеют большое значение», — отметила Людмила Шатковская.

Во время встречи обсудили, как органы власти, территориальные общины и общественный сектор будут совместно сопровождать эвакуированных. Сопровождение не завершается после первых дней пребывания в Ровенской области — поддержка нужна и на следующих этапах: при оформлении документов, получении социальных услуг, поиске возможностей для проживания, обучения и трудоустройства.

Куда обращаться эвакуированным в Ровенской области

Людям, прибывшим из прифронтовых территорий, советуют обращаться в стабилизационный центр ОО «Центр Интеграции» или в Департамент социальной политики Ровенской ОГА. На месте специалисты помогут:

восстановить утраченные документы;

получить психологическую и социальную поддержку;

найти временное жилье;

оформить государственные выплаты и гуманитарную помощь;

подобрать работу или место для учебы.

Сопровождение реализуют в рамках проекта «Поддержка интеграции уязвимых категорий» при участии местных властей и общественных организаций.

В Ровенской области также продолжают искать жилье для эвакуированных — в частности, область готова принять детей-сирот из прифронтовой Николаевщины.

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