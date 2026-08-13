В Черновицкой области создают 90 новых мест для переселенцев в общежитии Глыбокского лицея и обновляют Центр социально-психологической помощи для маломобильных ВПО.

На Буковине продолжается расширение сети доступного жилья для внутренне перемещенных лиц — на этот раз речь идет о создании 90 новых мест в общежитии Глыбокского профессионального лицея и обновленном отделении Центра социально-психологической помощи для маломобильных переселенцев.

Как сообщает Черновицкий областной совет, вопросы долгосрочной интеграции переселенцев обсудили во время встречи заместителя министра социальной политики Татьяны Кириенко, главы "Координационного гуманитарного центра" Евгения Коляды, заместителя председателя облсовета Михаила Павлюка и заместителя начальника ОВА Оксаны Симак.

Встреча прошла прямо в Центре социально-психологической помощи, где проживают переселенцы. Они смогли непосредственно задать свои вопросы и получить ответы по государственным программам поддержки. Сейчас на учете в Черновицкой области находится более 71,6 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Что уже сделали для маломобильных переселенцев

Участники встречи осмотрели отремонтированное отделение Центра, специально приспособленное для маломобильных ВПО. Здесь создали условия для людей с инвалидностью, пожилых переселенцев и тех, кто нуждается в дополнительном уходе. На создание доступного жилья для этой категории направили 6,8 миллиона гривен.

Часть средств выделили именно для Центра социально-психологической помощи, а остальные — для общежития Глыбокского профессионального лицея. Последний проект позволит создать 90 новых мест для переселенцев.

Какие объекты для ВПО уже работают на Буковине

В этом году в области уже заработали два новых объекта для переселенцев: модульный городок в Вижнице и реконструированное здание в селе Викно. Кроме того, почти сотня объектов находится на разных этапах подготовки или ремонта — сеть доступного жилья для ВПО в регионе постепенно расширяется.

Как переселенцу получить место в доступном жилье

Чтобы получить место в одном из объектов доступного жилья для ВПО на Буковине, переселенцам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического проживания в Черновицкой области. При себе нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

справку внутренне перемещенного лица;

идентификационный код;

документы, подтверждающие состав семьи (при наличии).

Отдельное внимание уделяют маломобильным переселенцам — для них в Центре социально-психологической помощи уже создано специализированное отделение с соответствующими условиями. Более подробную информацию можно получить в Черновицком областном совете или непосредственно в Центре социально-психологической помощи.