В июле 2026 года индекс потребительских цен на Ровенщине составил 100,5% — за месяц товары и услуги в среднем подорожали на 0,5%, что выше среднеукраинского показателя.

Цены и тарифы на Ровенщине снова изменились — в июле 2026 года индекс потребительских цен в области по сравнению с июнем составил 100,5%. То есть за один месяц все, что покупает обычная семья, в среднем подорожало на 0,5%. Больнее всего это бьет по тем, кто тратит львиную долю дохода на еду и коммунальные платежи.

Такие данные приводит издание «7 днів» со ссылкой на официальную статистику. Для сравнения: в целом по Украине потребительские цены в июле выросли лишь на 0,3% (индекс 100,3%). Таким образом, на Ровенщине подорожание оказалось заметно более быстрым, чем в среднем по стране.

Изменения зафиксировали сразу в нескольких группах потребительской корзины — в тарифах, продуктах питания и одежде. Именно эти категории сильнее всего влияют на ежедневные расходы домохозяйств. Поэтому даже относительно небольшой месячный прирост сразу ощущается на кассе супермаркета и в платежках.

В годовом измерении инфляция в Украине в июле ускорилась до 7,7%. Это значит: набор товаров и услуг, который год назад стоил условные 100 гривен, теперь обходится в среднем в 107,7 гривни. Поэтому даже при месячном росте на 0,5% годовой эффект для семейного бюджета выглядит куда ощутимее.

Как контролировать расходы на фоне роста цен

Пока официальный индекс растет, домохозяйствам стоит держать расходы под контролем. Простейшие шаги — составлять список перед походом в магазин, отслеживать акционные предложения и сравнивать цены в нескольких торговых точках. Данные об индексе потребительских цен Государственная служба статистики Украины публикует ежемесячно, поэтому динамику легко отследить самостоятельно.

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