На междугороднем маршруте Павлоград — Терновка пассажиры теперь будут платить 75 гривен вместо 55. Перевозчики объясняют пересмотр тарифа ростом расходов.

Тарифы в Днепропетровской области снова пересмотрели — на этот раз подорожал проезд в междугородней маршрутке. На направлении Павлоград — Терновка пассажиры теперь будут платить 75 гривен.

О пересмотре стоимости проезда сообщило издание «Вісті Придніпров'я». Раньше за эту поездку брали 55 гривен, поэтому тариф вырос сразу на 20 гривен — почти на 36%.

Сами перевозчики объясняют новую цену ростом расходов на перевозку. Речь идет о подорожании топлива, запасных частей, технического обслуживания транспорта и других эксплуатационных затрат.

Изменился ли сервис

При этом информации об изменении условий перевозок или улучшении сервиса пока нет. Пассажиры пользуются тем же маршрутом и транспортом, что и до повышения стоимости проезда.

Подорожание на маршруте Павлоград — Терновка стало очередным в регионе. Весной этого года тарифы пересмотрели на большинстве междугородних и пригородных маршрутов Днепропетровской области.

Сколько теперь стоит проезд

Для сравнения: проезд из Днепра в Павлоград сейчас стоит 180 гривен, а в Терновку — 230 гривен. Рост стоимости перевозок происходит на фоне общего подорожания ресурсов, с которым транспортные предприятия работают в условиях военного времени.

Что делать пассажирам

Перед поездкой стоит уточнять актуальный тариф непосредственно у перевозчика или на автостанции, ведь цены на разных направлениях пересматривают неравномерно. Также советуют сохранять билет — он понадобится, если возникнут споры об оплате или багаже.

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