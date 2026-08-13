На Сумщине продолжается прием заявлений на денежную помощь для покупки дров — подать документы можно только до 17 августа. В прифронтовых громадах области помощь на твердое топливо может достигать 19 400 грн на домохозяйство.

Денежная помощь на отопление в Сумской области в этом сезоне может достичь 19 400 грн на одно домохозяйство. Пенсионный фонд Украины принимает заявления на субсидию и льготу на твердое топливо, а жителям прифронтовых громад Сумщины дополнительно выплачивают международную финансовую поддержку на дрова.

Время ограничено: подать документы можно только до 17 августа 2026 года. После этой даты прием заявлений на помощь на дрова завершается, поэтому тем, кто отапливает жилье дровами или углем, не стоит откладывать оформление до первых холодов.

Кто может получить деньги на дрова

По данным Пенсионного фонда, право на выплаты имеют домохозяйства, которые не пользуются газовым или централизованным отоплением и обогревают жилье исключительно твердым топливом — дровами, углем или брикетами. При этом такой вид отопления нужно подтвердить документально.

Отдельную льготу назначают участникам боевых действий, людям с инвалидностью, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Для них норматив составляет одну тонну твердого топлива в год, а размер скидки зависит от категории — например, участники боевых действий могут рассчитывать на 75% компенсации.

Сколько выплатят на Сумщине

При расчете жилищной субсидии Пенсионный фонд берет минимальную норму — 2 тонны твердого топлива в год на одно домохозяйство. Предельная стоимость одной тонны составляет 4 602,57 грн, поэтому ориентировочная стоимость годовой нормы — около 9 205 грн. Субсидия покрывает разницу между этой суммой и обязательным платежом, который определяют в зависимости от доходов семьи.

Сумская область входит в перечень прифронтовых территорий, где действует отдельная международная программа поддержки. В таких громадах дополнительная денежная помощь на приобретение твердого топлива может составлять до 19 400 грн на домохозяйство. Перечень громад и получателей определяют областные военные администрации.

В первую очередь средства предоставят получателям жилищных субсидий и льгот, одиноким нетрудоспособным людям пожилого возраста, одиноким матерям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Как оформить выплату на дрова

Для оформления помощи нужно подготовить заявление о назначении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах, паспорт и идентификационный код, номер банковского счета в формате IBAN, а также документы, подтверждающие право на льготу или субсидию. В отдельных случаях Пенсионный фонд может запросить акт обследования жилищных условий.

Подать документы можно несколькими способами: в любом сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП или уполномоченного работника сельского, поселкового или городского совета, по почте в Главное управление ПФУ, а также онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда или с помощью услуги «Заявление на субсидию» на портале «Дія».

Средства перечисляют только после рассмотрения заявления и принятия решения о назначении помощи. Точная дата выплаты зависит от того, когда завершится проверка документов, поэтому обращаться стоит как можно раньше — до 17 августа.

Ранее Politeka сообщала, помощь для жителей Сумской области за поврежденное обстрелами жилье: как подать заявку на компенсацию.

Также Politeka сообщала, денежная помощь от 10 800 до 12 300 грн: кто из ВПЛ в Сумской области может получить средства.

Как сообщала Politeka, компенсация до 20 000 гривен на ветеранский бизнес в Сумской области: кто получит и как подать заявку.