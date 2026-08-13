Пасечники Житомирщины назвали цены на мед нового урожая. Год выдался медоносным, но мед подорожал из-за роста расходов на топливо и рабочую силу.

Цены на Житомирщине снова выросли — на этот раз на мед нового урожая. Пасечники региона уверяют, что год выдался медоносным и меда будет достаточно, но дешевым он не будет: подорожали топливо и рабочая сила.

Как сообщает AgroNews, глава общественного объединения «Клуб профессиональных пасечников Житомирщины» Александр Галатюк пояснил, что качественный мед не может быть дешевым. «Подорожала солярка — а это все расходы пасечника. Подорожала рабочая сила, нет работников и помощников в селе. Пасечник не получает никаких дотаций, никакой поддержки», — сказал он. Поэтому, по его словам, мед не будет дешевле 250 гривен за литр.

Сколько стоит мед нового урожая на Житомирщине

Самый дешевый мед — подсолнечниковый, а самый дорогой — акациевый. Александр Галатюк назвал такой расклад цен: минимальная стоимость — 250 гривен, разнотравье — 300 гривен за литр. Мед из липы и лесной (малина, крушина, ежевика, липа) пасечники продают по 400–500 гривен за литр, как и гречишный — но в этом году гречки на Житомирщине посеяли очень мало.

Самым дорогим остается акациевый мед: чистая акация стоит 600–700 гривен за литр, а иногда и до 800 гривен. Продавцы на рынках называют несколько более низкие цены. Продавец Василий говорит, что лесной мед у него — 400 гривен за литр, пол-литра — 200 гривен, а подсолнечниковый — 300 гривен за литр, пол-литра — 150 гривен.

Продавец Виктор продает литр акациевого и липового меда по 400 гривен, а продукты пчеловодства — дешевле: воск 30 гривен за 50 граммов, пыльца 35 гривен за 100 граммов, пчелиный хлеб 30 гривен за 100 граммов. Соты весом 700 граммов у него стоят 200 гривен.

Что еще покупают на медовых ярмарках

Кроме самого меда, покупатели берут и продукты на его основе. Ольга продает приготовленный собственноручно зефир с медом: коробка из восьми штук — 250 гривен, из 16 штук — 500 гривен. Покупательница Дарья приобрела настойку прополиса за 200 гривен за 250 миллилитров и пыльцу по 45 гривен за 100 граммов, а Татьяна взяла мед в сотах — 300–400 гривен за 800 граммов — и баночку меда за 180 гривен.

Как не купить фальсификат

Пасечники советуют не гнаться за слишком низкой ценой: дешевый мед может оказаться некачественным. Александр Галатюк советует покупателям просить у продавца результаты экспертизы меда — это поможет убедиться, что продукт настоящий. Ориентироваться можно на нижнюю границу в 250 гривен за литр: качественный мед дешевле не продают.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области: какие цены готовятся установить.

Также Politeka сообщала, стипендии студентов на Житомирщине с сентября вырастут до 20 тысяч грн: кто сможет получить такие выплаты.