В Запорожье 66,5% жилых домов уже готовы к отопительному сезону 2026–2027 годов — работы завершены в 2938 из 4419 запланированных домов. Еще 1481 дом в работе, подготовка продлится до октября.

Подготовка Запорожья к зиме идет по графику — Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета отчитался о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2026–2027 годов, сообщает официальный сайт горсовета.

Всего к началу отопительного сезона в городе планируют подготовить 4419 жилых домов. По состоянию на 11 августа работы завершены в 2938 домах — это 66,5% от общего количества. Еще 1481 дом находится в работе.

Коммунальщики и управляющие компании активно ремонтируют кровли. На сегодня крыши приведены в порядок в 109 жилых домах, что составляет 76,2% от запланированного объема.

Одновременно специалисты проверяют и ремонтируют внутридомовые системы. Профилактические работы выполнены на 770 системах теплоснабжения, 668 системах холодного водоснабжения и 589 системах электроснабжения.

В Запорожье 3511 домов подключены к централизованному отоплению. При этом 3423 дома оборудованы приборами учета тепловой энергии, а в 97 многоквартирных домах установлены индивидуальные тепловые пункты — они позволяют регулировать подачу тепла в зависимости от погоды.

Когда завершат подготовку к отопительному сезону

Работы продлятся в течение августа и сентября. До конца сентября службы должны завершить профилактику внутридомовых систем, а также работы на объектах водопроводно-канализационного и теплового хозяйства. Общестроительные работы и текущие ремонты жилого фонда планируют закончить до 1 октября. Акты готовности теплового хозяйства будут принимать после завершения ремонтов на сетях и заполнения внутридомовых систем теплоносителем — ориентировочно до середины сентября.

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