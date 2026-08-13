Национальный банк расширил перечень валютных операций для финансовой компании NovaPay — теперь она сможет проводить эквайринг платежных инструментов.

Пока финансовые проблемы украинских предприятий остаются в центре внимания, финтех-сектор демонстрирует развитие — Национальный банк Украины расширил перечень валютных операций для ООО "НоваПей" (NovaPay). Компания получила право проводить эквайринг платежных инструментов.

Как сообщает "Коммерсант Украинский" со ссылкой на пресс-службу НБУ, комитет регулятора по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 августа принял решение о выдаче новой лицензии.

Новая лицензия предусматривает осуществление валютных операций в рамках двух финансовых платежных услуг: перевода средств без открытия счета и эквайринга платежных инструментов. Предыдущую лицензию, которая позволяла только перевод средств без открытия счета, Нацбанк отозвал — это стандартная процедура при расширении перечня операций.

Что означает эквайринг для клиентов NovaPay

Эквайринг платежных инструментов — это возможность принимать оплату банковскими картами через POS-терминалы и онлайн. Для бизнеса это означает, что NovaPay теперь может полноценно обслуживать торговые точки: устанавливать терминалы, обрабатывать платежи покупателей и проводить расчеты в иностранной валюте.

Ранее компания уже предлагала интернет-эквайринг и "Кнопку NovaPay" для сайтов с поддержкой Apple Pay и Google Pay. Новая лицензия расширяет эти возможности на валютные операции — теперь клиенты смогут рассчитываться валютными картами иностранных банков через платежную инфраструктуру NovaPay.

Масштабы NovaPay в цифрах

NovaPay входит в группу Nova ("Нова пошта") и занимает около 22,7% общего объема внутригосударственных денежных переводов в Украине. В первом полугодии 2026 года объем переводов через компанию увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — до 391 млрд грн. Количество переводов выросло на 12% и достигло 258 млн операций.

По итогам 2025 года выручка NovaPay увеличилась на 10,4% — до 10,01 млрд грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,58 млрд грн. Платежная система NovaPay входит в перечень важных платежных систем НБУ.

Какие услуги доступны клиентам

Сегодня через приложение и отделения NovaPay физические лица могут:

отправлять деньги по Украине с карты на карту, по реквизитам IBAN или наличными;

оплачивать посылки с наложенным платежом наличными, картой или через приложение;

снимать наличные с платежных карт в кассах отделений (до 50 000 грн в день) или пополнять карточные счета;

оплачивать коммунальные услуги, штрафы, страхование, кредиты и пополнять мобильный;

оформлять потребительские кредиты и кредитные карты;

осуществлять международные денежные переводы без открытия счета.

Для бизнеса и ФЛП компания предлагает открытие счета непосредственно в приложении, выпуск бизнес-карт, автоматическое зачисление средств от наложенного платежа и краткосрочное кредитование для поддержки кассовых разрывов.

В 2023 году NovaPay стала первой среди небанковских финансовых учреждений Украины, получившей расширенную лицензию НБУ — это позволило ей открывать счета и выпускать платежные карты. Нынешнее расширение лицензии укрепляет позиции компании как универсального финансового сервиса.

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