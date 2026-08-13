Координационный центр «Вільні разом» в Днепре продолжает оказывать всестороннюю поддержку переселенцам из Херсонской области. За прошедшую неделю команда центра сосредоточила усилия сразу на нескольких важных направлениях помощи.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Херсонской области остается критически важной — координационный центр «Вільні разом» в Днепре еженедельно принимает десятки семей, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за российской агрессии.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, на прошлой неделе деятельность команды центра была сосредоточена на нескольких ключевых направлениях. Приоритетным среди них стала гуманитарная помощь — переселенцы получали продуктовые наборы, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи.

«Вільні разом» — это не просто пункт выдачи помощи. Центр функционирует как полноценный хаб поддержки, где внутренне перемещенные лица из Херсонщины могут получить комплексную помощь в одном месте. Кроме гуманитарного направления, специалисты центра предоставляют юридические консультации, помогают с восстановлением документов, оформлением социальных выплат и поиском временного жилья.

Значительное внимание уделяют и психологической поддержке. Для многих переселенцев, переживших оккупацию или постоянные обстрелы, профессиональная помощь психолога не менее важна, чем материальная. В центре работают квалифицированные специалисты, которые проводят как индивидуальные, так и групповые консультации.

По информации Херсонской ОВА, центр также активно способствует трудоустройству переселенцев. На прошлой неделе несколько человек получили направления на собеседования к местным работодателям, а некоторые уже нашли работу благодаря посредничеству координаторов «Вільні разом».

Как получить помощь в центре «Вільні разом»

Центр работает в Днепре по адресу, который можно уточнить на официальных ресурсах Херсонской ОВА. Для получения помощи при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и справку внутренне перемещенного лица. Если справка ВПЛ еще не оформлена — специалисты центра помогут с этим процессом на месте.

Все услуги центра предоставляются бесплатно. Команда «Вільні разом» работает в тесной координации с Херсонской ОВА, международными гуманитарными организациями и волонтерскими инициативами, что позволяет оперативно реагировать на потребности переселенцев и обеспечивать постоянную поддержку тех, кто в ней больше всего нуждается.