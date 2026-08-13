Координаційний центр «Вільні разом» у Дніпрі продовжує надавати всебічну підтримку переселенцям із Херсонської області. За минулий тиждень команда центру зосередила зусилля одразу на кількох важливих напрямах допомоги.

Гуманітарна допомога для переселенців у Херсонській області залишається критично важливою — координаційний центр «Вільні разом» у Дніпрі щотижня приймає десятки родин, які були змушені покинути власні домівки через російську агресію.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, минулого тижня діяльність команди центру була зосереджена на кількох ключових напрямах. Пріоритетним серед них стала гуманітарна допомога — переселенці отримували продуктові набори, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі.

«Вільні разом» — це не просто пункт видачі допомоги. Центр функціонує як повноцінний хаб підтримки, де внутрішньо переміщені особи з Херсонщини можуть отримати комплексну допомогу в одному місці. Окрім гуманітарного напряму, фахівці центру надають юридичні консультації, допомагають із відновленням документів, оформленням соціальних виплат та пошуком тимчасового житла.

Значну увагу приділяють і психологічній підтримці. Для багатьох переселенців, які пережили окупацію або постійні обстріли, професійна допомога психолога є не менш важливою, ніж матеріальна. У центрі працюють кваліфіковані спеціалісти, які проводять як індивідуальні, так і групові консультації.

За інформацією Херсонської ОВА, центр також активно сприяє працевлаштуванню переселенців. Минулого тижня кілька людей отримали направлення на співбесіди до місцевих роботодавців, а дехто вже знайшов роботу завдяки посередництву координаторів «Вільних разом».

Як отримати допомогу в центрі «Вільні разом»

Центр працює в Дніпрі за адресою, яку можна уточнити на офіційних ресурсах Херсонської ОВА. Для отримання допомоги при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо довідка ВПО ще не оформлена — фахівці центру допоможуть із цим процесом на місці.

Усі послуги центру надаються безкоштовно. Команда «Вільних разом» працює в тісній координації з Херсонською ОВА, міжнародними гуманітарними організаціями та волонтерськими ініціативами, що дозволяє оперативно реагувати на потреби переселенців і забезпечувати сталу підтримку тих, хто цього найбільше потребує.