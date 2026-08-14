Исполком Одесского горсовета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для филиала «Инфоксводоканал». Комплексная цена для населения составит 65,54 грн за кубометр с НДС, а льготы и субсидии сохранятся.

Тарифы на воду в Одессе окончательно пересмотрели. Исполнительный комитет Одесского городского совета на заседании 13 августа единогласно поддержал проект решения о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение для филиала «Инфоксводоканал».

Новый комплексный тариф для потребителей — на водоснабжение и водоотведение вместе — составит 65,54 грн за кубический метр с НДС. В то же время в Одесском горсовете подчеркнули: все действующие государственные льготы и право на получение субсидий для населения остаются без изменений.

Как раскладывается новый тариф

Отдельно услуги будут стоить так: централизованное водоснабжение — 36,708 грн за кубометр с НДС, а централизованное водоотведение — 28,836 грн за кубометр с НДС. В сумме это и дает 65,54 грн.

Первоначальное предложение «Инфоксводоканала» было значительно выше. Как сообщает Теплодар.biz.ua, городские власти скорректировали запрос предприятия: сначала тариф снизили с 93,66 грн/м³ до 82,90 грн/м³, а финальную ставку для населения установили на уровне 65,54 грн/м³.

Причиной роста цен на воду коммунальщики называют подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов, а также повышение минимальной заработной платы, которое накапливалось еще с 2021 года.

Кто может получить субсидию и как ее оформить

Несмотря на новые цифры в платежках, социальная поддержка сохраняется. Оформить жилищную субсидию можно через Пенсионный фонд Украины: подать заявление лично в сервисном центре, отправить по почте или заполнить онлайн — на веб-портале ПФУ или в приложении «Дія».

Размер субсидии рассчитывают индивидуально — в зависимости от доходов семьи и количества зарегистрированных лиц. Те, кто уже получает льготы на коммуналку, и дальше будут платить за воду с учетом скидок.

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