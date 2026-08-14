В Херсонской области можно получить денежную помощь без необходимости возвращать полученные средства.

Аграрии Херсонщины оценивают потери посевов в этом сезоне из-за боевых действий и пожаров почти в 15 тысяч гектаров. Об этом шла речь во время онлайн-совещания с сельхозпроизводителями, которое провел первый заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

К обсуждению присоединились директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Дмитрий Юнусов, представители местных военных администраций, Государственной налоговой службы, Госгеокадастра и сами сельхозпроизводители региона.

Компенсация потерь посевов

Главной темой стала компенсация потерь посевов из-за боевых действий и пожаров. По оценкам аграриев, площадь потерь в этом сезоне может достичь около 15 тысяч гектаров. В Херсонской ОВА сообщили, что уже работают над проектом правительственного решения о внедрении механизма государственной безвозвратной помощи для пострадавших хозяйств.

То есть фермеры, чьи поля пострадали от обстрелов или огня, смогут претендовать на государственную поддержку без необходимости возвращать полученные средства. Пока речь идет о наработке такого механизма на уровне региона с последующим вынесением вопроса на уровень правительства.

Налоговые льготы для сельхозпроизводителей

Отдельно участники совещания обсудили снижение налоговой нагрузки. В частности, речь шла об освобождении от налогов земель, на которых расположены фортификационные сооружения, и о пересмотре минимального налогового обязательства для территорий возможных боевых действий.

Кроме того, прорабатывается перевод отдельных населенных пунктов Херсонщины в зону активных боевых действий. Если такое решение примут, фермеры этих территорий смогут воспользоваться предусмотренными законодательством льготами.

Среди других вопросов, которые подняли аграрии, — компенсация за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и взаимодействие с Госгеокадастром по оформлению земельных участков.

Мы системно работаем над решением проблем аграриев Херсонщины и формируем конкретные решения как на региональном уровне, так и в сотрудничестве с правительством. Дмитрий Бутрий

Все высказанные во время совещания предложения будут проработаны, а вопросы государственного уровня — направлены в центральные органы власти, подчеркнул чиновник.