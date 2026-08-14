Центр психосоциальной поддержки в Верхнеднепровске Днепропетровской области за более чем полгода работы провел свыше 3 000 индивидуальных и групповых консультаций. Как организована работа учреждения, рассказали специалисты.

Поддержка жителей Днепропетровщины продолжается в разных форматах — от гуманитарной помощи до психологической. В Верхнеднепровске специалисты Центра психосоциальной поддержки подвели итоги более чем полугода работы: за это время они провели свыше 3 000 индивидуальных и групповых консультаций.

О результатах работы учреждения сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации. Центр психосоциальной поддержки в Верхнеднепровске работает уже более шести месяцев, и за этот период его специалисты успели охватить помощью тысячи жителей громады.

Индивидуальные и групповые консультации

Работа учреждения построена по двум основным направлениям — индивидуальному и групповому. Индивидуальные консультации позволяют человеку наедине со специалистом проработать собственные трудности, тогда как групповые встречи создают пространство поддержки, где участники могут поделиться опытом и почувствовать, что они не одни в своей ситуации.

Психосоциальная поддержка охватывает работу со стрессом, тревогой, эмоциональным истощением и последствиями сложных жизненных обстоятельств. Такие услуги особенно актуальны для людей, переживших потерю, вынужденное переселение или длительное время живущих в условиях войны.

Как организована работа центра

Специалисты учреждения рассказали, что консультации проводятся регулярно, а график построен так, чтобы охватить и взрослых, и семьи с детьми. Более 3 000 проведенных консультаций за полгода свидетельствуют о том, что услуга востребована: жители Верхнеднепровска все чаще обращаются за профессиональной поддержкой вместо того, чтобы оставаться с проблемой один на один.

Кто может обратиться за помощью

Воспользоваться услугами Центра психосоциальной поддержки могут все жители громады, нуждающиеся в психологической помощи. Обратиться можно непосредственно в учреждение — специалисты подберут формат работы: индивидуальную консультацию или участие в групповой встрече.

По итогам первого полугодия работы центр планирует и дальше расширять перечень услуг, чтобы поддержка становилась еще доступнее для жителей Верхнеднепровской громады и соседних населенных пунктов Днепропетровщины.

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