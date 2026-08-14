У Полтаві анонсували чергове подорожчання — цього разу в транспортній сфері. Вже з 25 серпня пасажирам доведеться платити більше за проїзд як в автобусах, так і в тролейбусах.

Підвищення тарифів у Полтаві триває — цього разу зміни торкнулися громадського транспорту. З 25 серпня вартість проїзду в автобусах та тролейбусах суттєво зросте.

Як повідомляє видання "Трамвай", новий тариф для автобусів становитиме 22 гривні за одну поїздку. У тролейбусах пасажири платитимуть 18 гривень. Тож полтавцям доведеться готуватися до відчутного збільшення транспортних витрат уже з наступного понеділка.

Для пасажирів це означає, що щоденні витрати на транспорт суттєво зростуть. Якщо людина користується автобусом двічі на день, то за місяць додаткові витрати можуть сягнути кількох сотень гривень. Особливо відчутним подорожчання стане для тих, хто не має пільг і змушений оплачувати кожну поїздку окремо.

Як платитимуть пасажири

Наразі у Полтаві діє система оплати проїзду через водія або з використанням транспортних карток. Після підвищення тарифів механізм оплати не зміниться — пасажири зможуть розраховуватися готівкою або карткою безпосередньо в салоні. Водночас міська влада закликає мешканців за можливості використовувати безготівковий розрахунок.

Полтава — не перше українське місто, де цього літа дорожчає проїзд. Схожі підвищення вже відбулися в Житомирі, Рівному та Києві. У більшості обласних центрів вартість разового квитка нині коливається в межах 15–25 гривень залежно від виду транспорту.

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