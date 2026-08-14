У Зінькові на Полтавщині відкрили мобільний реабілітаційний модуль площею 72 кв. м. Ветерани, їхні родини та цивільні можуть безкоштовно отримати фізичну й психологічну допомогу.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області вже доступне в новому модульному містечку, а тепер у регіоні запрацював ще один важливий простір — мобільний реабілітаційний модуль. Його відкрили в Зінькові, і це перший такий модуль цього року на Полтавщині.

Як повідомили в Полтавській ОВА, новий простір має площу 72 квадратні метри. Його збудували за модульною технологією та обладнали сучасним реабілітаційним обладнанням. Усе це — для безкоштовного фізичного й психологічного відновлення ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та цивільних мешканців громади.

Які послуги доступні в модулі

У модулі працюватиме мультидисциплінарна команда фахівців. До неї входять фізичні терапевти, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, психологи, ерготерапевти та кейс-менеджери. Такий підхід дозволяє охопити потреби людини комплексно — від відновлення рухових функцій до психологічної підтримки.

Заступник начальника Полтавської ОВА Євген Кончаковський наголосив, що такі простори мають наблизити допомогу до людей, які переживають наслідки війни.

Психологічна підтримка, якісна реабілітація повинні бути доступними незалежно від того, наскільки далеко людина живе від обласного центру. Саме тому відкриття реабілітаційного модуля в Зінькові є важливим кроком до наближення допомоги, до повернення гідності, відновлення сил і відчуття безпеки тих, хто цього найбільше потребує Євген Кончаковський

Хто може скористатися послугами

Послуги модуля є повністю безкоштовними для всіх категорій відвідувачів. Подати заявку можуть ветерани, ветеранки, члени їхніх родин, а також цивільні мешканці Зіньківської громади. Перші пацієнти почали отримувати допомогу вже в день відкриття.

Для запису на реабілітацію мешканцям громади варто звертатися безпосередньо до модуля в Зінькові або до органів місцевого самоврядування, які нададуть детальну інформацію про розклад роботи та перелік необхідних документів.

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