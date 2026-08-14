В Зенькове на Полтавщине открыли мобильный реабилитационный модуль площадью 72 кв. м. Ветераны, их семьи и гражданские могут бесплатно получить физическую и психологическую помощь.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области уже доступно в новом модульном городке, а теперь в регионе заработал еще один важный объект — мобильный реабилитационный модуль. Его открыли в Зенькове, и это первый такой модуль в этом году на Полтавщине.

Как сообщили в Полтавской ОВА, новое пространство имеет площадь 72 квадратных метра. Его построили по модульной технологии и оснастили современным реабилитационным оборудованием. Все это — для бесплатного физического и психологического восстановления ветеранов, их семей и гражданских жителей общины.

Какие услуги доступны в модуле

В модуле будет работать мультидисциплинарная команда специалистов. В нее входят физические терапевты, врачи физической и реабилитационной медицины, психологи, эрготерапевты и кейс-менеджеры. Такой подход позволяет охватить потребности человека комплексно — от восстановления двигательных функций до психологической поддержки.

Заместитель начальника Полтавской ОВА Евгений Кончаковский подчеркнул, что такие пространства должны приблизить помощь к людям, переживающим последствия войны.

Психологическая поддержка, качественная реабилитация должны быть доступны независимо от того, насколько далеко человек живет от областного центра. Именно поэтому открытие реабилитационного модуля в Зенькове является важным шагом к приближению помощи, к возвращению достоинства, восстановлению сил и ощущения безопасности тех, кто в этом больше всего нуждается Евгений Кончаковский

Кто может воспользоваться услугами

Услуги модуля полностью бесплатны для всех категорий посетителей. Подать заявку могут ветераны, члены их семей, а также гражданские жители Зеньковской общины. Первые пациенты начали получать помощь уже в день открытия.

Для записи на реабилитацию жителям общины следует обращаться непосредственно в модуль в Зенькове или в органы местного самоуправления, которые предоставят подробную информацию о расписании работы и перечне необходимых документов.

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