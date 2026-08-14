Одесская железная дорога внесла изменения в график движения пригородных поездов на Кировоградщине из-за повышенной угрозы безопасности для пассажиров и железнодорожников.

Транспорт в Кропивницком снова меняет графики — из-за угрозы обстрелов пригородные поезда на Кировоградщине временно курсируют ограниченным маршрутом, а часть рейсов в Одесской области отменили полностью.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской железной дороги, передает издание «Доступ. Медиа». Причиной изменений называют повышенную угрозу безопасности для пассажиров и железнодорожников: утром 13 августа россияне ударили реактивным «шахедом» по пассажирскому поезду в Одесской области, погибли двое железнодорожников.

Какие рейсы изменились

В направлении Помошной пригородные поезда в эти сутки курсируют ограниченным маршрутом. Одновременно полностью отменили движение пригородных поездов между Одессой и станциями Колосовка и Мартыновская — в обоих направлениях.

Для пассажиров это означает, что привычные остановки на маршруте до Помошной временно не обслуживаются, а рассчитывать на электричку в сторону Одессы через Колосовку и Мартыновскую пока не стоит.

Что делать пассажирам

Перед поездкой стоит проверить актуальное расписание на официальных ресурсах Укрзализныци или в приложении перевозчика. Из-за ситуации с безопасностью график могут менять оперативно, поэтому на станцию лучше отправляться, заранее уточнив, курсирует ли нужный рейс и на каких станциях он останавливается.

Напомним, утром Укрзализныця сообщала, что 13 августа россияне ударили реактивным «шахедом» по пассажирскому поезду в Одесской области, в результате чего погибли двое железнодорожников. Именно эта атака стала основанием для срочных изменений в графике пригородных перевозок.

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