Национальный банк не продлил ограничение в 150 000 гривен в месяц для переводов между картами. Однако отмена регуляторного лимита не означает, что банки будут пропускать любые операции без проверки.

Новые лимиты на переводы и банковские ограничения для украинцев претерпели существенные изменения — регуляторное ограничение на уровне 150 000 грн больше не действует, однако финучреждения получили полную свободу в установлении собственных правил.

Как сообщает ТСН, 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины решил не продлевать действие лимита в 150 000 грн в месяц для исходящих P2P-переводов (с карты на карту) физических лиц между разными банками. Это ограничение ранее распространялось на все счета клиента, открытые в одном учреждении.

Отмена регуляторного порога не означает, что теперь можно беспрепятственно переводить любые суммы. Банки перешли на риск-ориентированный подход, поэтому каждая операция оценивается индивидуально — по сумме, частоте, характеру и типичности для конкретного клиента.

Что именно отменил НБУ — и что это не отменяет

Речь идет исключительно об ограничении для исходящих C2C-переводов физических лиц между банками. Оно не касалось переводов по реквизитам IBAN или перемещения денег между собственными счетами в пределах одного банка.

Отмена не распространяется на лимиты, которые банк устанавливает для отдельных платежных инструментов или каналов перевода. Каждое учреждение имеет собственные внутренние правила, и они могут существенно отличаться.

Ранее условия также обсуждались в рамках банковского меморандума: для клиентов с подтвержденными доходами и идентифицированных волонтеров лимиты не устанавливались вообще, тогда как для остальных действовали отдельные границы. Теперь каждый банк самостоятельно определяет пороги.

Когда банк может задать вопрос к переводу

Финансовый мониторинг оценивает не только одну сумму, а всю картину операций. Нетипичная для клиента сумма, необычно частое проведение платежей или операция, не соответствующая обычному финансовому поведению, могут стать основанием для проверки.

В таком случае банк вправе попросить объяснить суть перевода или предоставить документы, подтверждающие происхождение средств либо назначение платежа. Игнорирование такого запроса может привести к блокировке операции.

Важно не путать типы платежей: перевод с карты на карту, платеж по реквизитам IBAN и перемещение денег между собственными счетами — это разные операции с разными тарифами, техническими ограничениями и процедурами проверки.

Что проверить до крупного или нетипичного перевода

Актуальные лимиты и правила своего банка — через мобильное приложение или службу поддержки.

Какой тип платежа используется — P2P, IBAN или перевод между собственными счетами.

Наличие подтверждений доходов, назначения платежа или происхождения средств.

Корректность данных получателя и назначения платежа.

Сумму и частоту предыдущих операций — чтобы избежать резких отклонений от привычного профиля.

Отдельное предостережение: не стоит дробить платежи на более мелкие суммы или искать «обходные» схемы, чтобы скрыть характер операции. Такие действия только привлекают дополнительное внимание финансового мониторинга.

Что делать, если операцию приостановили

В первую очередь обратитесь в свой банк через официальный канал — мобильное приложение, горячую линию или отделение — и уточните причину проверки. Предоставьте запрошенное объяснение или документы: справку о доходах, выписку со счета, подтверждение назначения платежа.

После получения документов банк обязан рассмотреть их и принять решение — разблокировать операцию или отказать. Точные сроки зависят от внутренних процедур конкретного учреждения. Перед крупным переводом всегда проверяйте актуальную информацию на сайте НБУ и в договоре со своим банком.

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