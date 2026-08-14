В Тернопольской громаде анонсировали выдачу тысячи бесплатных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. Кто может получить помощь и куда обращаться — читайте в материале.

Ситуация с водоснабжением в Тернополе обострилась на этой неделе — в то же время Тернопольская городская территориальная громада объявила о выдаче 1000 бесплатных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, проживающих на ее территории.

Как сообщает издание «Місто», инициатива направлена на поддержку переселенцев, которые нашли убежище в Тернопольской громаде. Продуктовые наборы получат внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в городе и окрестных населенных пунктах громады.

По предварительной информации, выдача наборов состоится в ближайшее время. Организаторы призывают ВПО следить за объявлениями на официальных ресурсах Тернопольского городского совета, где появится детальный график и адреса пунктов выдачи.

Как получить продуктовый набор: что нужно знать

Чтобы получить бесплатный продуктовый набор, переселенцам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и справку внутренне перемещенного лица. Именно справка ВПО с регистрацией в Тернопольской громаде является ключевым основанием для получения гуманитарной помощи.

Практика предыдущих выдач в разных регионах Украины показывает, что в стандартный продуктовый набор обычно входят крупы, макаронные изделия, масло, консервы, сахар и другие продукты длительного хранения. Точный перечень продуктов для тернопольских наборов обнародуют дополнительно.

Поддержка ВПО: системный подход громады

Тернопольская громада — один из западных регионов, принявший значительное количество переселенцев с начала полномасштабной войны. Местная власть регулярно реализует программы поддержки ВПО: от обеспечения временным жильем до предоставления гуманитарной и финансовой помощи.

Кроме продуктовых наборов, переселенцы в Тернополе могут рассчитывать на бесплатные консультации юристов, психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве через городской центр занятости. Всю актуальную информацию публикуют на официальном сайте Тернопольского городского совета и в социальных сетях громады.

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