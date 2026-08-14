У Тернопільській громаді анонсували видачу тисячі безкоштовних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Хто може отримати допомогу та куди звертатися — читайте в матеріалі.

Ситуація з водопостачанням у Тернополі загострилася цього тижня — водночас Тернопільська міська територіальна громада оголосила про видачу 1000 безкоштовних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на її території.

Як повідомляє видання «Місто», ініціатива спрямована на підтримку переселенців, які знайшли прихисток у Тернопільській громаді. Продуктові набори отримають внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в місті та навколишніх населених пунктах громади.

За попередньою інформацією, видача наборів відбудеться найближчим часом. Організатори закликають ВПО стежити за оголошеннями на офіційних ресурсах Тернопільської міської ради, де з'явиться детальний графік та адреси пунктів видачі.

Як отримати продуктовий набір: що потрібно знати

Щоб отримати безкоштовний продуктовий набір, переселенцям необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та довідку внутрішньо переміщеної особи. Саме довідка ВПО з реєстрацією в Тернопільській громаді є ключовою підставою для отримання гуманітарної допомоги.

Практика попередніх видач у різних регіонах України показує, що до стандартного продуктового набору зазвичай входять крупи, макаронні вироби, олія, консерви, цукор та інші продукти тривалого зберігання. Точний перелік продуктів для тернопільських наборів оприлюднять додатково.

Підтримка ВПО: системний підхід громади

Тернопільська громада — один із західних регіонів, який прийняв значну кількість переселенців з початку повномасштабної війни. Місцева влада регулярно реалізує програми підтримки ВПО: від забезпечення тимчасовим житлом до надання гуманітарної та фінансової допомоги.

Окрім продуктових наборів, переселенці в Тернополі можуть розраховувати на безкоштовні консультації юристів, психологічну підтримку та допомогу в працевлаштуванні через міський центр зайнятості. Усю актуальну інформацію публікують на офіційному сайті Тернопільської міської ради та в соціальних мережах громади.

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