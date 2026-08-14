С 15 августа стоимость проезда на маршруте Каменское–Днепр вырастет с 80 до 100 гривен. Перевозчик объяснил причины и обнародовал обновленное расписание движения.

Подорожание проезда в Днепропетровской области набирает обороты — вслед за другими маршрутами перевозчики объявили о повышении стоимости билетов на линии Каменское–Днепр. Новые тарифы заработают уже с 15 августа, и пассажирам придется платить на четверть больше.

Как сообщает местное издание МИС со ссылкой на автопредприятие ГП "Такси-Сервис" (ТДВ "Автопроминь"), стоимость одной поездки на маршруте "Каменское (площадь ДМК) – Днепр (АС "Новый центр")" вырастет с 80 до 100 гривен. Разница в 20 грн — существенный удар по карманам пассажиров, которые ежедневно ездят этим маршрутом на работу или учебу.

В компании-перевозчике объяснили: такое решение — вынужденный шаг. Среди главных причин — постоянное удорожание топлива, запчастей и расходных материалов. К этому добавляется острый кадровый дефицит: не хватает водителей и технического персонала, а содержать автопарк в рабочем состоянии становится все дороже. Все это заставляет бизнес перекладывать расходы на плечи пассажиров.

Маршрут Каменское–Днепр — один из самых загруженных в регионе. В будние дни автобусы курсируют с 6:00 до 20:00, выполняя 12 рейсов в день. В выходные расписание несколько сокращено — 7 отправлений с интервалом в 1–3 часа. Первый утренний рейс отправляется в 6:00, последний вечерний — в 19:00.

Что нужно знать пассажирам

Новые тарифы вступают в силу уже в субботу, 15 августа. Тем, кто планирует поездки между Каменским и Днепром, стоит закладывать в бюджет большую сумму: вместо привычных 80 грн за билет придется отдать 100 грн. Если ездить ежедневно в обе стороны, месячные расходы на проезд вырастут примерно на 800–900 гривен.

Перевозчики подчеркивают: без повышения тарифов сохранить стабильное междугороднее сообщение было бы невозможно. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения, ведь оно также может измениться в случае дальнейшей корректировки маршрутной сети.

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