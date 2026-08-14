В Хмельницкой области фиксируют непростую ситуацию с обеспечением, однако коммунальные предприятия города продолжают активно набирать персонал. Хмельницкий городской совет обнародовал обновленный перечень вакантных должностей по состоянию на середину августа, и каждый желающий может ознакомиться с доступными предложениями работы в коммунальном секторе.

Как сообщает официальный сайт Хмельницкого городского совета, полный список вакансий коммунальных предприятий регулярно обновляется и публикуется в отдельном документе. Кроме собственно коммунальных предприятий, в перечне также представлены вакантные должности исполнительных органов городского совета — таким образом, спектр предложений охватывает как рабочие специальности, так и административные позиции.

Коммунальные предприятия Хмельницкого обеспечивают жизнедеятельность всего города: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, благоустройство территорий, вывоз твердых бытовых отходов, содержание дорог и тротуаров, работу городского электротранспорта, озеленение и ряд других критически важных услуг. Традиционно наибольший спрос в этом секторе наблюдается на водителей, слесарей, электриков, дворников, уборщиков, а также на инженерно-технический персонал — энергетиков, механиков, мастеров участков.

Как найти полный перечень вакансий и подать заявку

Ознакомиться с полным перечнем вакантных должностей коммунальных предприятий Хмельницкого можно непосредственно на официальном сайте городского совета в разделе «Вакансии». Документ в формате PDF содержит названия конкретных предприятий, перечень должностей с указанием количества вакантных мест, требования к кандидатам и контактные данные для обращения. Список обновляется регулярно, поэтому стоит периодически проверять страницу — новые позиции могут появляться еженедельно.

Для получения детальной информации о трудоустройстве жители Хмельницкого могут обратиться непосредственно в отдел кадров конкретного коммунального предприятия, контакты которого указаны в перечне вакансий. Также доступна круглосуточная Единая горячая линия Хмельницкого городского совета по номеру 0800 501 580 — операторы предоставят консультацию о наличии вакансий и порядке подачи документов. Письменные запросы можно отправлять на электронный адрес rada@khm.gov.ua или обращаться лично по адресу: г. Хмельницкий, улица Героев Мариуполя, 3.

Стоит отметить, что трудоустройство в коммунальном секторе имеет ряд преимуществ: официальное оформление, стабильная заработная плата, социальный пакет и возможность карьерного роста. Кроме того, для отдельных категорий работников коммунальных предприятий предусмотрены дополнительные гарантии — в частности, бронирование от мобилизации для критически важных специальностей, что делает эти вакансии особенно привлекательными в нынешних условиях.

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