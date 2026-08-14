Пенсионный фонд Украины пояснил, что помощь на твердое топливо и сжиженный газ не продлевают автоматически — для получения средств на отопительный сезон 2026–2027 годов нужно новое заявление.

Субсидия на дрова в Черновицкой области требует нового заявления — домохозяйства без централизованного отопления могут получить средства на твердое топливо и сжиженный газ на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE, главная особенность этой помощи в том, что ее не продлевают автоматически. Даже если семья получала деньги на топливо ранее, для повторного назначения придется подать новое заявление.

Право на поддержку имеют граждане Украины и иностранцы, которые подтвердят недостаточный уровень доходов для самостоятельной покупки топлива. В частности, выплаты гарантируют внутренне перемещенным лицам, жителям прифронтовых и деоккупированных территорий, многодетным семьям, одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью и другим малообеспеченным домохозяйствам.

Главное условие — помещение должно отапливаться печью на твердом топливе. Это обязательно указывают в заявлении, а при необходимости подтверждают соответствующими документами. Субсидию назначают на одно домохозяйство один раз в календарный год.

Какие суммы можно получить на дрова и газ

Расчет выплаты производят с учетом норматива твердого топлива и доходов семьи. Норма на твердое топливо составляет 2 тонны, максимальная стоимость одной тонны — 4 602 грн, а расчетная стоимость двух тонн — 9 205 грн. Фактическую сумму субсидии определяют индивидуально, в зависимости от размера дохода.

Жители прифронтовых регионов могут воспользоваться программой финансовой поддержки на покупку твердого печного топлива от международных гуманитарных организаций — там размер выплаты достигает 19 400 грн.

Что касается сжиженного газа в баллонах, то сумма зависит от количества людей: один-два человека — до 920 грн, три-четыре — до 1 380 грн, пять и более — до 1 841 грн. Максимальная стоимость одного баллона, которую учитывают при расчете, — 460 грн.

Какие документы нужны

Для оформления обычно нужны: заявление о назначении субсидии, декларация о доходах и расходах домохозяйства, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, реквизиты банковского счета в формате IBAN и документ о наличии в жилье печного отопления.

Заявление с документами подают в органы Пенсионного фонда Украины. Отдельным льготным категориям — участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников — доступны особые условия предоставления льготы.

Оформить субсидию лучше до начала отопительного сезона: заявление вместе с декларацией о доходах подают в органы Пенсионного фонда, а решение о размере выплаты принимают после проверки доходов домохозяйства.