Пенсійний фонд України пояснив, що допомогу на тверде паливо і скраплений газ не продовжують автоматично — для отримання коштів на опалювальний сезон 2026–2027 років потрібна нова заява.

Субсидія на дрова у Чернівецькій області вимагає нової заяви — домогосподарства без централізованого опалення можуть отримати кошти на тверде паливо та скраплений газ на опалювальний сезон 2026–2027 років.

Як повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE, головна особливість цієї допомоги в тому, що її не продовжують автоматично. Навіть якщо родина отримувала гроші на паливо раніше, для повторного призначення доведеться подати нову заяву.

Право на підтримку мають громадяни України та іноземці, які підтвердять недостатній рівень доходів для самостійної купівлі палива. Зокрема, виплати гарантують внутрішньо переміщеним особам, жителям прифронтових і деокупованих територій, багатодітним сім'ям, одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю та іншим малозабезпеченим домогосподарствам.

Головна умова — приміщення має опалюватися піччю на твердому паливі. Це обов'язково зазначають у заяві, а за потреби підтверджують відповідними документами. Субсидію призначають на одне домогосподарство один раз на календарний рік.

Які суми можна отримати на дрова і газ

Розрахунок виплати роблять з урахуванням нормативу твердого палива та доходів сім'ї. Норма на тверде паливо становить 2 тонни, максимальна вартість однієї тонни — 4 602 грн, а розрахункова вартість двох тонн — 9 205 грн. Фактичну суму субсидії визначають індивідуально, залежно від розміру доходу.

Жителі прифронтових регіонів можуть скористатися програмою фінансової підтримки на купівлю твердого пічного палива від міжнародних гуманітарних організацій — там розмір виплати сягає 19 400 грн.

Щодо скрапленого газу в балонах, то сума залежить від кількості людей: одна-дві особи — до 920 грн, три-чотири — до 1 380 грн, п'ятеро і більше — до 1 841 грн. Максимальна вартість одного балона, яку враховують у розрахунку, — 460 грн.

Які документи потрібні

Для оформлення зазвичай потрібні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати домогосподарства, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN та документ про наявність у житлі пічного опалення.

Заяву з документами подають до органів Пенсійного фонду України. Окремим пільговим категоріям — учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників — доступні особливі умови надання пільги.

Оформити субсидію краще до початку опалювального сезону: заяву разом із декларацією про доходи подають до органів Пенсійного фонду, а рішення про розмір виплати ухвалюють після перевірки доходів домогосподарства.