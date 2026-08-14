Коммунальные службы Винницы 14 августа проводят ремонтные работы на водопроводах и трансформаторных подстанциях — временно без воды остались жители шести улиц, без света — семи.

Графики отключения света в Винницкой области на 14 августа предусматривают длительные ограничения, а коммунальные службы города тем временем работают в усиленном режиме. По информации отдела «Круглосуточная стража», на нескольких участках Винницы 14 августа проводятся ремонтные и плановые работы, из-за чего часть жителей осталась без водоснабжения и электроэнергии.

Как сообщает издание Presspoint, ремонтные бригады КП «Винницаоблводоканал» работают сразу в нескольких районах города, ликвидируя повреждения на водопроводах. Подачу воды обещают восстановить сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Где в Виннице нет воды 14 августа

Временные ограничения водоснабжения действуют по шести адресам:

ул. Академика Янгеля, 32;

1-й пер. Индустриальный, 23;

ул. А. Довженко, 73;

ул. Солнечная, 3-5;

ул. О. Береста, 6;

перекресток улиц Леси Украинки – Бориса Лукьяновского.

Отдельно КП «Винницагортеплоэнерго» сообщило о временной приостановке горячего водоснабжения из-за ремонта индивидуального теплового пункта. Без горячей воды остались жители дома по адресу: ул. Хмельницкое шоссе, 49.

Где в Виннице отключили свет

Винницкие городские электросети предупреждают о плановых ремонтных работах на трансформаторных подстанциях. Из-за этого временные отключения электроэнергии возможны на семи улицах:

ул. Театральная;

ул. Соборная (дома 74–92);

ул. Хлебная;

ул. Матроса Кошки;

ул. Князей Кориатовичей;

ул. Сенатора Маккейна;

ул. С. Зулинского.

Куда звонить, если нет воды или света

Жители Винницы могут обратиться в «Круглосуточную стражу» по телефонам:

15-60 (короткий номер);

0-800-60-15-60 (бесплатно);

(0432) 65-15-60;

(0432) 59-50-39.

Коммунальщики подчеркивают: все работы плановые, поэтому после их завершения водоснабжение и электроснабжение восстановят в полном объеме.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области на 13 августа: где электричество будет на вынужденной паузе.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Виннице: опубликованы графики и список адресов, которые 11 и 12 августа останутся без водоснабжения.