Графики отключения света в Винницкой области на 14 августа предусматривают длительные ограничения, а коммунальные службы города тем временем работают в усиленном режиме. По информации отдела «Круглосуточная стража», на нескольких участках Винницы 14 августа проводятся ремонтные и плановые работы, из-за чего часть жителей осталась без водоснабжения и электроэнергии.
Как сообщает издание Presspoint, ремонтные бригады КП «Винницаоблводоканал» работают сразу в нескольких районах города, ликвидируя повреждения на водопроводах. Подачу воды обещают восстановить сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.
Где в Виннице нет воды 14 августа
Временные ограничения водоснабжения действуют по шести адресам:
- ул. Академика Янгеля, 32;
- 1-й пер. Индустриальный, 23;
- ул. А. Довженко, 73;
- ул. Солнечная, 3-5;
- ул. О. Береста, 6;
- перекресток улиц Леси Украинки – Бориса Лукьяновского.
Отдельно КП «Винницагортеплоэнерго» сообщило о временной приостановке горячего водоснабжения из-за ремонта индивидуального теплового пункта. Без горячей воды остались жители дома по адресу: ул. Хмельницкое шоссе, 49.
Где в Виннице отключили свет
Винницкие городские электросети предупреждают о плановых ремонтных работах на трансформаторных подстанциях. Из-за этого временные отключения электроэнергии возможны на семи улицах:
- ул. Театральная;
- ул. Соборная (дома 74–92);
- ул. Хлебная;
- ул. Матроса Кошки;
- ул. Князей Кориатовичей;
- ул. Сенатора Маккейна;
- ул. С. Зулинского.
Куда звонить, если нет воды или света
Жители Винницы могут обратиться в «Круглосуточную стражу» по телефонам:
- 15-60 (короткий номер);
- 0-800-60-15-60 (бесплатно);
- (0432) 65-15-60;
- (0432) 59-50-39.
Коммунальщики подчеркивают: все работы плановые, поэтому после их завершения водоснабжение и электроснабжение восстановят в полном объеме.
Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области на 13 августа: где электричество будет на вынужденной паузе.
Также Politeka сообщала, отключение воды в Виннице: опубликованы графики и список адресов, которые 11 и 12 августа останутся без водоснабжения.