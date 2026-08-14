Топ вакансій на Харківщині — не головний виклик для міста: комунальна інфраструктура Харкова щодня під російським вогнем, тож влада тихо будує систему захисту водопостачання, щоб харків'яни навіть не помічали атак.

Як повідомляє «Слобідський край», об'єкти «Харківводоканалу» перебувають під постійними ударами росіян. Про це в ефірі радіо «Накипіло» розповів заступник Харківського міського голови Іван Кузнєцов. За його словами, окупанти атакують і магістральні трубопроводи, і внутрішньобудинкові мережі, намагаючись позбавити місто базових комунальних послуг.

«Загроза є щоденна. Ми про це не кажемо. Ми, навпаки, робимо все тихо, все оперативно для того, щоб харків'янин і не знав, що були атаки і що послуга припинялася», — наголосив посадовець. Лише протягом поточного місяця російська армія вже кілька разів завдавала прицільних ударів по водній інфраструктурі Харкова.

Як Харків дублює водопостачання

Щоб убезпечити місто від тривалих відключень води через пошкодження електромереж або об'єктів генерації, у Харкові реалізують комплекс технічних рішень:

подвійне резервування — усі об'єкти водопостачання та водовідведення живляться від двох незалежних резервних джерел;

автономна комунальна мікромережа, яка не має аналогів в Україні;

фізичний захист — за кошти міського бюджету зводять захисні споруди для ключових об'єктів водоканалу;

резерви труб, реагентів, обладнання та палива для швидкого усунення аварій завдяки міжнародній підтримці.

Альтернативна вода: бювети та свердловини

На випадок надзвичайних ситуацій або масштабних пошкоджень у Харкові розвивають мережу альтернативного водопостачання. У всіх районах міста за кошти міського бюджету та за підтримки донорів облаштовують артезіанські свердловини. Наразі для мешканців уже працюють 73 безкоштовні бювети з питною водою, а протягом вересня планують відкрити ще 9 таких об'єктів.

Вода до бюветів надходить із централізованого водопроводу, після чого проходить багаторівневе очищення. У разі відключення світла бювети можуть перевести на живлення від генераторів, а воду подавати з власних свердловин. Ще у серпні минулого року в Харкові запрацював зручний сервіс, який допомагає жителям швидко знаходити найближчі точки з питною водою.

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