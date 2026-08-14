У Києві схвалили 4984 житлові ваучери для переселенців на загальну суму майже 10 млрд грн. Водночас реально використали одиниці, а скільки грошей фактично дійшло до людей — не знає навіть профільна комісія.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області отримало несподіваний поворот: у Києві схвалили житлові ваучери для переселенців на майже 10 млрд грн, але скільки грошей із цієї суми реально виплатили — не знає навіть комісія, яка ухвалювала рішення.

Про це йдеться у відповіді Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на запит «Хмарочоса», яку цитує профільне видання 3m2.

Комісія при Київській міській військовій адміністрації схвалила 4984 житлові ваучери для ВПО на загальну суму 9 968 000 000 гривень. Дані наведені станом на 13 липня 2026 року. Загалом по територіальній громаді Києва подали 5741 заяву, рішення ухвалили щодо 5404 із них, відмовили у 312 випадках.

При цьому сам департамент визнає: «Інформацією щодо фінансування ваучерів та здійснення покупок житла за рахунок ваучерів в межах повноважень Комісія не володіє». Тобто орган, який схвалює виплати, не веде обліку того, чи ці виплати відбулися.

Чому гроші затримуються

Причина — у розподілі ролей. Комісія лише ухвалює рішення, після чого ваучер формується автоматично в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Порядок, затверджений постановою Кабміну від 22 вересня 2025 року № 1176, прямо передбачає чергу на виплати: вони «поновлюються після поповнення небюджетного рахунка», а черговість фіксується за датою і часом звернення про фінансування. Строк дії ваучера — п'ять років.

Хто може отримати ваучер

Отримати допомогу можуть не всі переселенці. Право мають лише ВПО з тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дату завершення окупації, зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Програму запустили в «Дії» 1 грудня 2025 року, фактичний старт покупок — травень 2026-го. Наприкінці червня віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба повідомляв, що в самій столиці використано 275 ваучерів на майже пів мільярда гривень. Схвалених на той момент було в рази більше.

Проблема з темпом виплат не унікальна для Києва. Станом на 1 серпня 2026 року омбудсман Дмитро Лубінець отримав 989 звернень про затримки чи відмови у компенсаціях за зруйноване й пошкоджене житло. Права громадян апарат омбудсмана відновив у 354 випадках.

Як дізнатися про свою чергу

Заяву на житловий ваучер подають через «Дію». Після схвалення комісією ваучер формується автоматично в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, а черговість фінансування фіксується за датою і часом звернення. Оскільки виплати поновлюються лише після поповнення небюджетного рахунка, варто заздалегідь уточнити в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, чи є ваша заява в черзі та який її поточний статус.

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