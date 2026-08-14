В Киеве одобрили 4984 жилищных ваучера для переселенцев на общую сумму почти 10 млрд грн. В то же время реально использовали единицы, а сколько денег фактически дошло до людей — не знает даже профильная комиссия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области получило неожиданный поворот: в Киеве одобрили жилищные ваучеры для переселенцев почти на 10 млрд грн, но сколько денег из этой суммы реально выплатили — не знает даже комиссия, принимавшая решения.

Об этом говорится в ответе Департамента социальной и ветеранской политики КГГА на запрос «Хмарочоса», который цитирует профильное издание 3m2.

Комиссия при Киевской городской военной администрации одобрила 4984 жилищных ваучера для ВПЛ на общую сумму 9 968 000 000 гривен. Данные приведены по состоянию на 13 июля 2026 года. Всего по территориальной громаде Киева подали 5741 заявление, решения приняли по 5404 из них, отказали в 312 случаях.

При этом сам департамент признает: «Информацией о финансировании ваучеров и осуществлении покупок жилья за счет ваучеров в пределах полномочий Комиссия не владеет». То есть орган, одобряющий выплаты, не ведет учет того, состоялись ли эти выплаты.

Почему деньги задерживаются

Причина — в распределении ролей. Комиссия только принимает решение, после чего ваучер формируется автоматически в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Порядок, утвержденный постановлением Кабмина от 22 сентября 2025 года № 1176, прямо предусматривает очередь на выплаты: они «возобновляются после пополнения внебюджетного счета», а очередность фиксируется по дате и времени обращения о финансировании. Срок действия ваучера — пять лет.

Кто может получить ваучер

Получить помощь могут не все переселенцы. Право имеют только ВПЛ с временно оккупированных территорий, для которых не определена дата завершения оккупации, со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Программу запустили в «Дії» 1 декабря 2025 года, фактический старт покупок — май 2026-го. В конце июня вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба сообщал, что в самой столице использовано 275 ваучеров почти на полмиллиарда гривен. Одобренных на тот момент было в разы больше.

Проблема с темпом выплат не уникальна для Киева. По состоянию на 1 августа 2026 года омбудсмен Дмитрий Лубинец получил 989 обращений о задержках или отказах в компенсациях за разрушенное и поврежденное жилье. Права граждан аппарат омбудсмена восстановил в 354 случаях.

Как узнать о своей очереди

Заявление на жилищный ваучер подают через «Дію». После одобрения комиссией ваучер формируется автоматически в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, а очередность финансирования фиксируется по дате и времени обращения. Поскольку выплаты возобновляются только после пополнения внебюджетного счета, стоит заранее уточнить в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА, есть ли ваше заявление в очереди и какой у него текущий статус.

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