Херсонская областная военная администрация сообщила, что переселенцам помогают с временным жильем, оформлением статуса внутренне перемещенного лица, а при необходимости с гуманитарной помощью и вещами первой необходимости.

Страх неизвестности оказался сильнее опасности, к которой люди уже привыкли. В Херсонской области многие жители до сих пор не решаются выехать из прифронтовых сёл и городов, даже когда власти официально объявляют эвакуацию. Об этом внутреннем барьере откровенно написали в Херсонской областной военной администрации.

«Кажется, что под обстрелами опасно, но всё знакомо, а в безопасности никто не ждёт», — объяснили в ОВА. Люди держатся за привычный быт, соседей и родные стены, а перспектива начать жизнь с нуля в незнакомом месте пугает больше, чем ежедневные прилёты.

В областной администрации не приукрашивают реальность: переезд не будет лёгким. Придётся оставить дом, искать жильё, оформлять документы и приспосабливаться к новой среде. Однако цена отказа от эвакуации выше — остаться под постоянными обстрелами, особенно когда в семье есть дети или пожилые люди.

Эвакуация с Херсонщины бесплатная, её организует областная власть вместе с волонтёрами и благотворительными фондами. В первую очередь вывозят самых уязвимых: семьи с детьми, людей с инвалидностью, маломобильных и одиноких пожилых жителей.

Что делать, если решились выехать

Чтобы попасть на эвакуационный рейс, достаточно обратиться в местную военную администрацию, сельский или поселковый совет либо оставить заявку на горячей линии области. В заявке указывают количество людей, их возраст, наличие детей и тех, кто нуждается в особом уходе, а также адрес, откуда нужно забрать.

После выезда людей не оставляют одних: помогают с временным жильём, оформлением статуса внутренне перемещённого лица, а при необходимости — с гуманитарной помощью и вещами первой необходимости. Именно отсутствие такой поддержки и пугает тех, кто до сих пор колеблется.

В ОВА советуют не ждать обострения: если есть возможность выехать в более безопасный регион, это стоит сделать как можно раньше. Пережить сложный период вдали от линии фронта безопаснее, чем надеяться, что «в этот раз пронесёт».