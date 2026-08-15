Коммунальное предприятие «Экокомунсервис» объявило о корректировке тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами в поселке Люблинец. Новые цены вступят в силу уже с 1 сентября.

В Волынской области появляются новые вакансии с зарплатами до 80 000 грн, а тем временем в поселке Люблинец коммунальщики анонсировали повышение тарифов на вывоз бытовых отходов. Об изменениях сообщило КП «Экокомунсервис» на сайте Люблинецкой громады, пишет Rayon.in.ua.

Новые тарифы вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Как объясняют на коммунальном предприятии, необходимость корректировки вызвана значительным повышением стоимости топлива. Изменения происходят в соответствии с законодательством в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Новые тарифы: что и насколько изменится

С сентября тариф на вывоз и захоронение бытовых отходов составит 175,98 гривни за кубический метр для населения. Из этой суммы 157,15 гривни — непосредственно услуга по вывозу, а 18,83 гривни — захоронение на полигоне. Для бюджетных учреждений цена будет несколько выше — 188,37 гривни за кубометр, а для других потребителей (предприниматели, организации) — 199,14 гривни за кубический метр.

В пересчете на одного жителя стоимость услуги составит 33,60 гривни в месяц. Это означает, что семья из трех человек ежемесячно будет платить за вывоз мусора около 100,80 грн.

Как рассчитывается стоимость для жителя

Тариф для населения рассчитывается исходя из нормы накопления отходов на одного человека. КП «Экокомунсервис» применяет утвержденные нормативы, поэтому итоговая сумма в платежке зависит от количества зарегистрированных в жилье лиц.

Что делать, если не согласны с тарифом

Жители Люблинецкой громады, считающие новые тарифы необоснованными, имеют право обратиться в КП «Экокомунсервис» или Люблинецкий поселковый совет за разъяснениями. Также можно подать обращение в Госпродпотребслужбу в Волынской области, которая контролирует соблюдение законодательства в сфере ценообразования на коммунальные услуги.

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