В Тульчинской громаде стартовал пилотный проект InclusiveWork Hub — цифровая модель инклюзивного трудоустройства. Платформа поможет найти работу внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, молодежи без опыта и людям предпенсионного возраста.

Поддержка уязвимых групп на Винничине выходит на новый уровень — в Тульчинской городской территориальной громаде запустили пилотный проект «InclusiveWork Hub – цифровая модель инклюзивного трудоустройства уязвимых групп». Он должен помочь людям, которые сталкиваются с барьерами при поиске работы, найти подходящие вакансии, пройти обучение и получить сопровождение в процессе трудоустройства.

Как сообщает Тульчин онлайн со ссылкой на Тульчинскую городскую территориальную громаду, речь прежде всего о внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, молодежи без опыта и людях предпенсионного возраста. Для кандидатов будет работать цифровой чат-бот в Viber и Telegram, для бизнеса предусмотрен личный кабинет, а координаторы получат отдельную систему управления.

Как будет работать InclusiveWork Hub

После регистрации человек заполняет профиль, в котором учитываются его профессиональные навыки и индивидуальные потребности. Например, система может учесть необходимость удаленной работы из-за ограниченной мобильности. В зависимости от ситуации цифровой помощник будет предлагать кандидату подходящие вакансии, обучение или участие в собеседованиях.

Платформа должна помочь и работодателям: InclusiveWork Hub предусматривает создание структурированной базы специалистов, которой сможет пользоваться бизнес. Работодатели также смогут подавать информацию о кадровых потребностях, в том числе тех, которые не всегда публикуются в открытых вакансиях.

Начальница отдела экономики, стратегического планирования и инвестиционного развития Тульчинского городского совета Наталья Гнатенко пояснила, что проект должен объединить потребности людей, работодателей и службы занятости.

Часть людей в громаде имеет потенциал и желание работать, но сталкивается с барьерами. В то же время работодатели нуждаются в работниках и не всегда имеют инструменты, чтобы найти и адаптировать людей с разным опытом. Наталья Гнатенко

Разработчица платформы, директор ООО «Цифрова громада» Ксения Гунчак, отметила, что система будет сопровождать человека на разных этапах — от определения профессиональных возможностей до обучения, собеседования и адаптации на новом рабочем месте. Для работодателей это также возможность анализировать собственный опыт и совершенствовать процессы адаптации новых сотрудников.

Как присоединиться к платформе

Присоединиться к проекту можно уже сейчас. Для этого достаточно открыть чат-бот TulchynWorkBot в Telegram, зарегистрироваться и заполнить профиль — система сама подберет подходящие вакансии, обучение или собеседования.

Откройте Telegram и найдите бота TulchynWorkBot.

Пройдите регистрацию и укажите профессиональные навыки.

Отметьте индивидуальные потребности (например, потребность в удаленной работе).

Получайте предложения вакансий, обучения или собеседований от цифрового помощника.

InclusiveWork Hub — долгосрочный проект Тульчинской громады. После завершения пилотного внедрения цифровые инструменты платформы планируют передать Тульчинскому городскому совету для дальнейшего администрирования. Проект финансирует правительство Германии через ОО «Impact Force» в рамках программы REYOIN, которую внедряет GIZ; грантополучателем является ОО «Институт развития Брацлавщины».

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