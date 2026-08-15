В Днепре для переселенцев работает благотворительное пространство "Шафа добра", где можно бесплатно взять одежду, обувь, одеяла, посуду и игрушки.

Гуманитарная помощь в Днепропетровской области охватывает всё больше направлений — от психологической поддержки до вещей первой необходимости. Для внутренне перемещённых лиц, которые из-за боевых действий были вынуждены переехать в Днепр, продолжает работать пространство взаимопомощи «Шафа добра». Здесь переселенцам помогают бесплатно получить всё, без чего трудно наладить быт на новом месте.

Проект действует на базе Управления социальной защиты населения Покровского городского совета Донецкой области. Об этом сообщает Телеканал D1. Как объясняют в управлении, главная цель инициативы — помочь людям, потерявшим дом, закрыть базовые потребности и не тратить на это ограниченные сбережения.

Что можно взять бесплатно

Ассортимент «Шафы добра» рассчитан на разные возрастные группы. Переселенцам предлагают одежду, детскую обувь, одеяла, посуду и игрушки — всё, что позволяет быстро обустроить жильё без лишних расходов. Отдельно подчёркивают: вещи выдают безвозмездно, никаких взносов за получение помощи не требуют.

Кто может получить помощь

В первую очередь воспользоваться пространством могут переселенцы из Донецкой области, которые временно поселились в Днепре. Приоритет отдают семьям с детьми, пожилым людям и людям с инвалидностью, поскольку именно им сложнее всего закрывать базовые потребности после переезда. В то же время при наличии нужных вещей помощь могут получить и другие ВПЛ, обратившиеся по адресу пространства.

Что принимают от доноров

Присоединиться к инициативе может любой желающий — для этого достаточно принести собственные вещи в хорошем состоянии. Принимают чистую одежду без повреждений, обувь, которую можно носить, а также одеяла, посуду и игрушки, пригодные для дальнейшего использования. Вещи с пятнами, дырами или другими дефектами, а также те, что нуждаются в ремонте, не берут — их сложно передать новому владельцу.

График работы и адрес

Пространство принимает посетителей по будням с 09:00 до 15:00 — с понедельника по пятницу. Адрес: г. Днепр, ул. Владимира Антоновича, 56, помещение Управления соцзащиты Покровского городского совета Донецкой области. Приходить лучше в первой половине рабочего дня, когда выбор вещей самый широкий.

Как воспользоваться пространством

Чтобы получить вещи, достаточно обратиться по указанному адресу в рабочие часы. Предварительная запись не нужна, однако с собой стоит иметь документ, удостоверяющий личность, а при наличии — справку внутренне перемещённого лица. В Управлении соцзащиты Покровского горсовета уточняют: выдача происходит по факту наличия нужных вещей, поэтому если конкретной позиции сейчас нет, её могут предложить позже.

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