В Киеве с 1 декабря до 1 апреля будет работать социальный патруль для людей без постоянного жилья. Мобильная бригада ежедневно будет доставлять 200 горячих обедов на трех локациях столицы.

Задержки поездов Сумы — Киев продолжаются после атаки дрона, а столичные власти тем временем анонсировали запуск социального патруля для бездомных. С 1 декабря до 1 апреля в Киеве будет работать мобильная бригада, которая ежедневно будет раздавать горячие обеды людям без постоянного жилья и тем, кто оказался в кризисных обстоятельствах.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА. Социальный патруль будет функционировать в течение всего зимнего периода — с декабря по апрель — и будет работать без выходных, включая праздничные дни.

В состав мобильной бригады входят социальный работник, водитель и повар. Кроме горячего питания, они будут информировать людей о доступных социальных услугах и возможности получить помощь в специализированных учреждениях Киева.

Где и когда получить горячий обед

Ежедневно социальный патруль будет доставлять 200 порций горячих обедов, которые бесплатно будут выдавать по утвержденному графику на трех локациях столицы:

Пригородный вокзал «Дарница» — ул. Привокзальная, 1, с 11:00 до 11:40;

— ул. Привокзальная, 1, с 11:00 до 11:40; Железнодорожная станция «Киев-Волынский» — с 13:10 до 13:30;

— с 13:10 до 13:30; Центральный железнодорожный вокзал — ул. Вокзальная, 7, с 13:50 до 14:50.

Помощь социального патруля могут получить люди без постоянного места жительства, те, кто временно остался без жилья, а также люди, оказавшиеся в кризисных жизненных обстоятельствах. Никаких документов для получения обеда не потребуют — достаточно прийти на одну из трех локаций в указанное время.

Киев каждую зиму запускает подобные инициативы, чтобы помочь уязвимым группам пережить холодный период. В Департаменте подчеркивают: социальный патруль — это не только о еде, но и о возможности направить человека в приют или реабилитационный центр.

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