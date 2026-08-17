Исполком Ковельского горсовета скорректировал тарифы на вывоз мусора, которые начнут действовать с 1 сентября. За кубометр смешанных бытовых отходов придется платить 276,78 грн, а крупногабаритных — 436,66 грн с НДС.

Коммунальные тарифы в Волынской области продолжают пересматривать — на этот раз новые цены на услугу по управлению отходами установили в Ковельской громаде. С 1 сентября 2026 года жители будут платить за вывоз мусора больше.

Исполнительный комитет Ковельского городского совета решением от 13 августа № 287 скорректировал тарифы на услугу по управлению отходами, которую предоставляет Ремонтное жилищно-коммунальное предприятие № 1. Как сообщает «Волынь Online» со ссылкой на сайт горсовета, изменения связаны с необходимостью привести тарифы к уровню экономически обоснованных затрат.

Больше всего на стоимость услуги повлияло подорожание топлива. Поэтому с 1 сентября тарифы составят:

смешанные бытовые отходы — 276,78 грн за 1 куб. м с НДС (сбор — 76,88 грн, перевозка — 199,90 грн);

крупногабаритные отходы — 436,66 грн за 1 куб. м с НДС (сбор — 120,05 грн, перевозка — 316,61 грн).

Новые тарифы будут действовать до 28 февраля 2027 года. В горсовете отмечают, что в течение этого периода цены могут еще корректироваться, если изменятся составляющие затрат. При этом действующие тарифы останутся в силе до утверждения новых.

Что стоит знать жителям

Оплата за вывоз мусора начисляется за фактический объем образованных отходов — за каждый кубический метр. Для большинства домохозяйств основной статьей расходов будут именно смешанные бытовые отходы (276,78 грн за кубометр), тогда как тариф на крупногабаритные отходы (436,66 грн за кубометр) будет применяться к старой технике, мебели и другим объемным вещам.

Решение исполкома уже вступило в силу, поэтому новые расценки начнут применять в платежках за сентябрь. Детальную информацию о начислениях можно уточнить в Ремонтном жилищно-коммунальном предприятии № 1 или в Ковельском городском совете.

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