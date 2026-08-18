На Волині військові та ветерани отримали безоплатну стоматологічну допомогу на 25,9 млн грн. Послуги надають у 16 медичних закладах області.

Підвищення комунальних тарифів на Волині з 1 вересня — не єдина зміна, про яку варто знати жителям області. Військові та ветерани регіону вже отримали безоплатне зуболікування на загальну суму 25,9 млн грн.

Про це йшлося під час оперативної наради у т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка. Як повідомляє регіональне видання «Шацький край», начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Юрій Легкодух нагадав, що державна програма діє в Україні з 2024 року.

Програма покриває повний спектр стоматологічної допомоги: від консультацій, діагностики та лікування до виготовлення і встановлення зубних протезів.

Наразі на Волині безоплатне зуболікування за пакетом 67 надають 15 закладів охорони здоров'я — загалом це 16 локацій. Послуги із зубопротезування за пакетом 66 доступні у п'яти медичних закладах області.

Хто може скористатися програмою

Безоплатну допомогу можуть отримати ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях, а також військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій. Окремо передбачено: військовий, який ще не оформив відповідний статус, теж може скористатися послугою — для цього достатньо довідки про участь у заходах із забезпечення оборони України.

Де надають безоплатне зуболікування

Серед закладів, де захисники можуть безоплатно полікувати зуби:

КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» — Луцьк, вул. Степана Бандери, 6 та просп. Волі, 39;

КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка» — Луцьк, просп. Відродження, 51;

КП «Володимирська стоматологічна поліклініка» — Володимир, вул. Драгоманова, 41;

КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» — Нововолинськ, мкр-н Шахтарський, 40;

КНП «Горохівська стоматологічна поліклініка» — Горохів, вул. Паркова, 11а;

КНП «Ковельське МТМО» — Ковель, вул. Незалежності, 75;

КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ» — Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43;

КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» — Луцьк, вул. Стефаника, 3А.

Повний перелік із 16 локацій також охоплює лікарні в Локачах, Любешові, Маневичах, Іваничах, Шацьку та ТМО МВС у Луцьку.

Де зробити безоплатне зубопротезування

Зубопротезування за пакетом 66 безоплатно доступне у п'яти закладах: у Володимирі, Горохові, Нововолинську, а також у «Луцькій міській клінічній стоматологічній поліклініці» та «Волинському обласному госпіталі ветеранів війни».

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