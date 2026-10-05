Подільський районний суд Полтави розглянув справу абонента, який тричі вимагав від lifecell повну деталізацію дзвінків і SMS за три місяці 2024 року. Рішення нагадує, як абонентам законно перевіряти свої нарахування.

Правила обслуговування абонентів мобільних операторів в Україні знову опинилися в центрі судового розгляду: Подільський районний суд міста Полтави 23 вересня відмовив чоловікові, який вимагав від ТОВ «Лайфселл» надати повну деталізацію всіх його дзвінків і SMS за період із 24 серпня по 15 листопада 2024 року.

Абонент, який користується номером на умовах передоплати за тарифним планом «Вільний лайф», звернувся до суду 14 серпня 2026 року з позовом про захист прав споживачів. Він просив розшифрувати номер кінцевого користувача, дату і час кожного сеансу зв'язку, вид та обсяг наданої послуги, а також інформацію, чи надавалися послуги в межах тарифного пакету чи понад нього.

Як з'ясувалося під час розгляду, це було вже не перше звернення чоловіка до оператора. Ще 31 грудня 2025 року він просив деталізацію дзвінків лише за кілька годин одного дня — 23 листопада 2024 року, окремо наголосивши, що його цікавить дзвінок на номер 103 приблизно о 10:28. Тоді lifecell відмовила, оскільки жодних претензій щодо послуг за цим номером не надходило.

3 лютого 2026 року абонент звернувся повторно, вже заявивши про «можливі некоректні нарахування» за 23 вересня 2024 року. У відповіді від 5 березня 2026 року компанія повідомила, що того дня взагалі не було жодних нарахувань за номером, а в період із 21 вересня по 18 жовтня 2024 року не зафіксовано списань, окрім вартості пакета послуг.

Утретє чоловік звернувся 29 червня 2026 року — вже з вимогою деталізації за весь період із зазначенням, що має претензії щодо нарахувань. Lifecell відмовила й цього разу листом від 29 липня 2026 року, повторивши, що за вказані періоди додаткові суми понад тарифний пакет не нараховувалися.

Що вирішив суд

Суд проаналізував пункт 16 частини 1 статті 107 Закону України «Про електронні комунікації», згідно з яким нарахована сума за надані послуги розшифровується лише за той розрахунковий період, до якого кінцевий користувач має претензії. Право абонента на безкоштовну деталізацію не є безмежним: воно діє лише тоді, коли існує реальний спір щодо конкретного періоду — наприклад, списання зайвих коштів чи неправильне нарахування плати.

У рішенні суд зазначив три ключові обставини: позивач у заяві від 29 червня 2026 року не вказав суть своїх претензій до нарахувань чи якості послуг за цей період; оператор під час перевірки не виявив списань коштів понад встановлений тариф; у судовому засіданні абонент не довів існування реального фінансового спору з оператором.

«Позивач тричі звертався до відповідача із заявами про надання йому певної інформації про вхідні/вихідні дзвінки, кожного разу корегуючи нову заяву, з огляду на отриману відповідь, що свідчить в цілому про вигаданість та удаваність претензій», — цитує рішення позицію представника ТОВ «Лайфселл» Дементовича М.І.

Чому відмова оператора була правомірною

Компанія у відзиві посилалася на статтю 119 Закону «Про електронні комунікації», яка покладає на операторів обов'язок забезпечувати схоронність персональних даних абонента. За позицією lifecell, деталізований рахунок можна надати лише ідентифікованому користувачу і лише за наявності в нього реальної, сформованої претензії до нарахувань — а не «про всяк випадок» чи для «звірки».

Суд наголосив: відмовляючи у наданні деталізованої інформації за відсутності обґрунтованої претензії, оператор не порушив закон і права позивача, а навпаки — правомірно захистив персональні дані третіх осіб, чиї номери могли фігурувати у списку вхідних чи вихідних дзвінків. Позов відхилили повністю, а судові витрати віднесли за рахунок держави, оскільки позивач був звільнений від їх сплати.

Як абонентам законно перевірити списання коштів

Попри відмову суду конкретному позивачу, закон не позбавляє абонентів права контролювати свої витрати. Головна умова — чітко формулювати претензію до конкретного періоду нарахувань, а не вимагати повну історію дзвінків «про всяк випадок». Оператори пропонують законні безкоштовні способи самостійної перевірки рахунку без звернення до суду: через особистий кабінет у застосунку або на сайті можна переглянути витрати за потрібний розрахунковий період.

Встановлення факту «реального спору про гроші» — ключова умова для отримання безкоштовної деталізованої розшифровки від оператора. Тому перед зверненням варто зафіксувати, яке саме списання викликає сумнів, із зазначенням конкретних дат і номерів.

Раніше Politeka повідомляла, «Київстар» запустив нову послугу: як абонентам економити 85 гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, мобільний зв'язок працює погано: як вирішити проблему.