Подольский районный суд Полтавы рассмотрел дело абонента, который трижды требовал от lifecell полную детализацию звонков и SMS за три месяца 2024 года. Решение напоминает, как абонентам законно проверять свои начисления.

Правила обслуживания абонентов мобильных операторов в Украине снова оказались в центре судебного разбирательства: Подольский районный суд города Полтавы 23 сентября отказал мужчине, который требовал от ООО «Лайфселл» предоставить полную детализацию всех его звонков и SMS за период с 24 августа по 15 ноября 2024 года.

Абонент, пользующийся номером на условиях предоплаты по тарифному плану «Вільний лайф», обратился в суд 14 августа 2026 года с иском о защите прав потребителей. Он просил расшифровать номер конечного пользователя, дату и время каждого сеанса связи, вид и объем предоставленной услуги, а также информацию о том, предоставлялись ли услуги в пределах тарифного пакета или сверх него.

Как выяснилось в ходе рассмотрения, это было уже не первое обращение мужчины к оператору. Еще 31 декабря 2025 года он просил детализацию звонков лишь за несколько часов одного дня — 23 ноября 2024 года, отдельно подчеркнув, что его интересует звонок на номер 103 примерно в 10:28. Тогда lifecell отказала, поскольку никаких претензий по услугам по этому номеру не поступало.

3 февраля 2026 года абонент обратился повторно, уже заявив о «возможных некорректных начислениях» за 23 сентября 2024 года. В ответе от 5 марта 2026 года компания сообщила, что в тот день вообще не было никаких начислений по номеру, а в период с 21 сентября по 18 октября 2024 года не зафиксировано списаний, кроме стоимости пакета услуг.

В третий раз мужчина обратился 29 июня 2026 года — уже с требованием детализации за весь период, указав, что имеет претензии по начислениям. Lifecell отказала и на этот раз письмом от 29 июля 2026 года, повторив, что за указанные периоды дополнительные суммы сверх тарифного пакета не начислялись.

Что решил суд

Суд проанализировал пункт 16 части 1 статьи 107 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», согласно которому начисленная сумма за предоставленные услуги расшифровывается лишь за тот расчетный период, по которому конечный пользователь имеет претензии. Право абонента на бесплатную детализацию не является безграничным: оно действует лишь тогда, когда существует реальный спор по конкретному периоду — например, списание лишних средств или неправильное начисление платы.

В решении суд указал три ключевых обстоятельства: истец в заявлении от 29 июня 2026 года не указал суть своих претензий к начислениям или качеству услуг за этот период; оператор при проверке не выявил списаний средств сверх установленного тарифа; в судебном заседании абонент не доказал существование реального финансового спора с оператором.

«Истец трижды обращался к ответчику с заявлениями о предоставлении ему определенной информации о входящих/исходящих звонках, каждый раз корректируя новое заявление, исходя из полученного ответа, что свидетельствует в целом о выдуманности и притворности претензий», — цитирует решение позицию представителя ООО «Лайфселл» Дементовича М.И.

Почему отказ оператора был правомерным

Компания в отзыве ссылалась на статью 119 Закона «Об электронных коммуникациях», которая возлагает на операторов обязанность обеспечивать сохранность персональных данных абонента. По позиции lifecell, детализированный счет можно предоставить лишь идентифицированному пользователю и только при наличии у него реальной, сформированной претензии к начислениям — а не «на всякий случай» или для «сверки».

Суд подчеркнул: отказывая в предоставлении детализированной информации при отсутствии обоснованной претензии, оператор не нарушил закон и права истца, а наоборот — правомерно защитил персональные данные третьих лиц, чьи номера могли фигурировать в списке входящих или исходящих звонков. В иске отказали полностью, а судебные расходы отнесли за счет государства, поскольку истец был освобожден от их уплаты.

Как абонентам законно проверить списание средств

Несмотря на отказ суда конкретному истцу, закон не лишает абонентов права контролировать свои расходы. Главное условие — четко формулировать претензию к конкретному периоду начислений, а не требовать полную историю звонков «на всякий случай». Операторы предлагают законные бесплатные способы самостоятельной проверки счета без обращения в суд: через личный кабинет в приложении или на сайте можно просмотреть расходы за нужный расчетный период.

Установление факта «реального спора о деньгах» — ключевое условие для получения бесплатной детализированной расшифровки от оператора. Поэтому перед обращением стоит зафиксировать, какое именно списание вызывает сомнение, с указанием конкретных дат и номеров.

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