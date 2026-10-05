Бесплатное жилье для ВПЛ теперь можно получить в сельской местности по экспериментальной правительственной программе «Домики в селе», но претендовать на него смогут только те переселенцы, которые соответствуют четким критериям.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Украине теперь можно получить не только как временное убежище — Кабинет Министров запустил экспериментальную программу «Домики в селе», по которой переселенцам предоставляют в бесплатное пользование дом в сельской местности. Воспользоваться ею смогут далеко не все.

Что нужно для бесплатного получения жилья

Программа регулируется постановлением Кабинета Министров от 10 июня 2026 года № 751. Она ориентирована на внутренне перемещенных лиц, которые покинули зоны активных боевых действий или временно оккупированные территории и ищут убежище.

Чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ, переселенец должен соответствовать нескольким условиям: не иметь собственного жилья на подконтрольной Украине территории или в зонах без боевых действий; иметь уничтоженную или поврежденную недвижимость, непригодную для проживания; не получать компенсацию за разрушенное жилье.

Кроме того, в течение шести месяцев до подачи заявления кандидат не должен покупать земельный участок стоимостью более 100 000 грн, получать жилищный ваучер на сумму до двух миллионов гривень или покупать транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

Какие авто не считаются нарушением

Исключения предусмотрены для мопедов и прицепов, мотоциклов стоимостью до 33 735 грн в 2026 году, самостоятельно собранных транспортных средств, а также авто, приобретенных лицом с инвалидностью I и II группы. Не учитываются и машины, полученные бесплатно или на льготных условиях через органы соцзащиты или благотворительные организации, похищенные или физически уничтоженные.

Это же правило не распространяется на транспорт, приобретенный родителями-воспитателями детских домов семейного типа, многодетными семьями, семьями с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью I и II группы, достигшими 80-летнего возраста.

Кто рискует потерять предоставленное жилье

После переезда переселенцу нужно в течение трех месяцев трудоустроиться или подтвердить другой вид официальной занятости. Это может быть собственное дело, военная или альтернативная служба, обучение или приобретение статуса безработного.

Если трудоспособный переселенец или члены его семьи за три месяца не найдут работу и не встанут на учет в центре занятости, их лишат права бесплатно проживать в сельском доме без предоставления другого убежища. Важно: иметь официальное трудоустройство или статус ФОП на момент подачи заявления не требуется — трехмесячный срок дают именно для решения этого вопроса.

Гарантированная возможность бесплатно пользоваться жильем сохраняется за теми ВПЛ, кто уже работает, в том числе дистанционно на зарубежные компании, занимается независимой профессиональной деятельностью или проходит военную службу. Статус занятых также имеют те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью, лицом с первой группой инвалидности или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном уходе.

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