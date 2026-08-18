В Днепре стоимость проезда в автобусах выросла. Перевозчики объяснили, что стало причиной пересмотра тарифа и стоит ли ожидать дальнейших изменений.

Проезд в маршрутках Днепропетровщины дорожает уже не впервые в этом году — с 18 августа стоимость разовой поездки в автобусах Днепра выросла с 23 до 25 гривен. Перевозчики говорят, что это вынужденный шаг, без которого транспортная система города могла бы оказаться на грани коллапса.

Как сообщает издание «Наше місто», основной причиной повышения тарифа стало существенное подорожание дизельного топлива. Если весной литр стоил около 70 гривен, то сегодня цена достигает 90–92 гривен, а местами превышает 100 гривен.

Директор ООО «Автотрансервис» Андрей Русавский объяснил, что решение о максимальном тарифе в 25 гривен приняли еще несколько месяцев назад, однако тогда перевозчики согласились на компромиссную цену в 23 гривны. «Сейчас повышение стало необходимостью для того, чтобы пассажирский транспорт мог и дальше работать в Днепре», — отметил он.

Еще одним болезненным вопросом для перевозчиков остается острый дефицит персонала. По оценкам главы Днепропетровской областной организации «Профсоюз автомобилистов и дорожников Украины» Андрея Берчука, не хватает около 50% водителей. Кроме того, не хватает слесарей и электриков — при нынешних зарплатах привлечь нужное количество специалистов чрезвычайно сложно.

Андрей Берчук также напомнил, что тему пересмотра тарифа обсуждали с весны. В марте из-за скачка цен на топливо встал вопрос о закрытии отдельных маршрутов. Именно тогда городская власть согласовала верхнюю планку в 25 гривен, однако перевозчики, учитывая уровень доходов пассажиров, добровольно держали цену на уровне 23 гривен.

Как новый тариф повлияет на качество перевозок

Дополнительные средства от повышения стоимости проезда, по словам Русавского, направят прежде всего на ремонт автобусов. Сейчас крупные ремонты стоимостью 50–60 тысяч гривен часто откладываются из-за нехватки средств, а неисправные машины простаивают. Кроме того, перевозчики надеются повысить зарплаты работникам, чтобы постепенно закрывать кадровые дыры.

Отдельно перевозчики обращают внимание на значительную протяженность маршрутной сети Днепра: пассажир может преодолеть немалое расстояние за одну поездку, тогда как в других крупных городах для аналогичного маршрута пришлось бы делать пересадки и платить несколько раз.

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